Haland, İngiltere’ye karşı elenmenin ardından: Bu takımın Dünya Kupası’nı kazanmasını diliyorum

Norveçli yıldız Erling Haaland, ülkesinin milli takımının Kuzey Amerika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nda sergilediği olağanüstü performansın Norveç’i “dünya futbol haritasına” yerleştirdiğini vurguladı, Cumartesi günü Miami Stadyumu’nda oynanan heyecan verici maçta, uzatmaların ardından İngiltere milli takımı karşısında 2-1 mağlup olarak çeyrek finalde acı bir şekilde elenmiş olsalar da.

Maç sonrası karışık röportaj alanında yaptığı açıklamada, İngiltere savunmasının sıkı markajı nedeniyle turnuvadaki gol sayısını 7'de tutan Haaland, “İngiltere karşısında maçı kaybettik, ancak kesinlikle güçlü ve onurlu bir performans sergiledik” dedi.

Manchester City'nin forveti sözlerine şöyle devam etti: "Bazı farklı hakem kararları olsaydı, sonuç tamamen farklı olabilirdi, ancak bu kadar yüksek seviyedeki bir rekabette, küçük ve ince ayrıntılar galibiyet ile mağlubiyet arasındaki belirleyici farkı yaratır."

Haaland, açıkça gurur dolu bir ses tonuyla sözlerine şöyle devam etti: “İyi bir performans sergilemek önemli, çeyrek finalde Brezilya’yı 2-1 yenerek elde ettiğimiz tarihi zafer de harika bir şey, ancak Norveç’i dünya futbol haritasına yerleştirmemiz, beni en çok etkileyen ve gururlandıran şey olabilir,” diyerek, Norveç milli takımının futbol tarihindeki ilk kez Dünya Kupası çeyrek finaline yükselme başarısına atıfta bulundu.

26 yaşındaki Norveçli yıldız, geleceğe iyimser bir bakışla sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi, yaklaşan Avrupa Şampiyonası ve gelecekteki Dünya Kupaları için gerçek ve sürdürülebilir bir şey inşa edebilmeyi çok umuyorum, çünkü şu anki neslimiz olağanüstü ve muazzam bir potansiyele sahip.”

Bu eşi benzeri görülmemiş tarihi yolculuğun ardından Haaland, bu başarının derin bir etkisi olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Bu yolculuğun hem Norveç’i bir bütün olarak hem de beni kişisel olarak değiştirdiğine yürekten inanıyorum. Her açıdan unutulmaz bir deneyimdi.”

Ülkesinin turnuvadan elenmesinin ardından, turnuvanın geri kalan aşamalarında hangi milli takımı destekleyeceği sorulduğunda, Haaland dikkat çekici bir samimiyetle gülümseyerek şöyle yanıt verdi: “Elbette İngiltere’nin başarılı olmasını ve turnuvada ilerlemesini çok istiyorum. Sanırım küçük bir çocukken Norveç milli takım formamdan önce İngiltere milli takım formam vardı," diyerek İngiliz futboluyla olan duygusal bağına işaret etti.