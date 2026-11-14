Gary Lineker, Mauricio Pochettino'ya Manchester United teknik direktörlüğünün eninde sonunda başarısızlıkla sonuçlanacağı yönünde çarpıcı bir uyarıda bulundu. Eski İngiltere millî takımı forveti, Old Trafford'daki köklü yapısal sorunlar nedeniyle Arjantinli teknik adamın 18 aydan fazla görevde kalmakta zorlanacağına inanıyor.

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Lineker'den Pochettino hakkında sert uyarı

Pochettino, Manchester United'da iki buçuk yıllık sözleşme imzalayıp teknik direktör Michael Carrick'in yerine geçmesinin ardından çok zorlu bir görevle karşı karşıya. Eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü, sezona felaket gibi bir başlangıç yapan, özgüveni ciddi biçimde sarsılmış bir kadroyu devralıyor.

Manchester United şu anda Premier League puan tablosunda 18. sırada. Ağustos sonundan bu yana ligde oynadığı sekiz maçta galibiyet alamadı. Pek çok kişi Arjantinli teknik direktörün gelişiyle takımın beklenen çıkışı yakalayacağını düşünse de Lineker, Pochettino'nun uzun vadeli geleceği konusunda ciddi kuşkular taşıyor. Açık sözlü yorumcu, Old Trafford yönetiminin Pochettino'yu kaçınılmaz olarak başarısızlığa sürükleyeceğine inanıyor.

Görevde kalmak için 18 aylık kritik süre

Lineker, The Rest Is Football podcast'inde yaptığı açıklamada, kısa süreli bir iyimserliği kaçınılmaz bir hayal kırıklığının izleyeceğini öngördü. Kulüpteki yapısal sorunların, son teknik direktörünü de kısa sürede etkisi altına alacağını savundu.

Lineker, "Pochettino'nun oraya gittiğini görüyorum ve muhtemelen makul bir başlangıç yapacaklarını, bir süre iyi gideceklerini düşünüyorum" dedi. "Pochettino açısından Manchester United büyük bir kulüp, adı büyük bir kulüp. Oraya gidecek ama ileride işlerin gidişatından hayal kırıklığı duyacak. 18 ay sonra hâlâ oradaysa şaşırırım."

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Kulüp sahipliğiyle ilgili sorunlar büyüyor

Pochettino, Manchester United'ı eski görkemine kavuşturmakla görevlendirilen ünlü teknik direktörler listesine eklenen son isim oldu. Lineker, Sir Alex Ferguson'ın emekliliğinden bu yana kulüpte 12 farklı teknik direktörün görev yaptığını ve neredeyse hepsinin olumsuz koşullar altında ayrıldığını belirtti. Carrick'in son dönemdeki görev süresini de savunan Lineker, doğrudan oyuncu transferlerinden sorumlu ekibi hedef aldı.

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"Çünkü aynı şey tekrar tekrar yaşanıyor; günah keçisi her zaman teknik direktör oluyor, bunu görebiliyorsunuz" diye ekledi. "Bence asıl sorunlar teknik direktörün üstündeki kişilerde. Bu isimlerin hepsi iyi teknik direktörler. Son 10 yılda görev yapan bazı isimlere bakın. Alex Ferguson'dan bu yana kaç oldu, 12 teknik direktör mü ayrıldı? Hepsi ayrıldıktan sonra kulübün karmakarışık olduğunu söylüyor.

"Suçlanacak teknik direktör her zaman bulunur. Yazın Carrick'e gereken desteği vermediler. Vermediler. Geçen sezonun ikinci yarısında müthiş bir iş çıkardı. Kuşkusuz Avrupa kupalarında değillerdi ve kontraatağa dayalı oynuyorlardı ama Manchester United'ın tepesindekiler bu durumdan daha ne kadar sıyrılabilir, bilmiyorum. Sonuçta taraftarların da bunun farkında olduğunu düşünüyorum.

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"Glazer ailesine karşı yıllardır şikâyetler ve protestolar var. Ratcliffe de bir şey değiştirmedi. Hatta kulüp şimdi daha kötü durumda."

Liverpool maçıyla zorlu bir başlangıç

Pochettino, Manchester'a gelmeden önce millî takım düzeyindeki görevinden kalan yükümlülüklerini yerine getirmeli. Arjantinli teknik direktör, Amerika Birleşik Devletleri Millî Takımı'nın başında çıkacağı son iki maçın ardından Old Trafford'da resmen göreve başlayacak.

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Antrenman sahasında taktiksel fikirlerini uygulamak için önünde çok az zaman olacak. Pochettino'nun takımın başındaki ilk maçı, 22 Kasım Pazar günü ezeli rakip Liverpool'la Anfield'da oynanacak zorlu karşılaşma olacak.