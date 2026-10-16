Hayatına neredeyse son veren üç bombanın patlamasından, Dünya Kupası'na katılma hayalini tehdit eden bir sakatlığa, oradan da Arsenal ve İspanya formalarıyla yaşadığı zafer anlarına... Mikel Merino, dünya futbolunun zirvesinde kendini bulmadan önce acıyla korkunun, kararlılıkla umudun birbirine karıştığı sıra dışı bir yolculuk yaşadı.

İspanyol orta saha oyuncusu, "The Players' Tribune" sitesinde yayımladığı bir mektupta kariyerinin öne çıkan duraklarını anlattı; ağır sakatlığından, en zor anlarını aşmasında ailesinin oynadığı rolden ve Borussia Dortmund'da forma giydiği dönemde yaşadığı korkunç anılardan söz ederek bazı olayların hayata bakışını sonsuza dek değiştirdiğini vurguladı.

Merino, Almanya'nın Borussia Dortmund takımında oynadığı dönemde yaşadığı ve hayatının en korkunç deneyimlerinden biri olan olayı anlattı: Takım otobüsü, Şampiyonlar Ligi'nde bir maça giderken üç bombayla saldırıya uğramıştı.

İspanyol oyuncu şöyle konuştu: "Hâlâ hayatta olduğum için şanslıyım. Saldırı gerçekleştiğinde 20 yaşındaydım. Çok büyük bir patlama sesi duydum, ardından otobüsün neredeyse devrildiğini hissettim. Arkaya baktığımda kan ve duman gördüm, çığlıklar duydum."

İspanya'nın "AS" gazetesinin aktardığı açıklamalarında, o geceyi hastanede, patlama sonucu bileğinden sakatlanan takım arkadaşı Marc Bartra'yı beklerken geçirdiğini de ekledi.

Ancak en büyük sürpriz ertesi gün geldi: Büyük bir şarapnel parçasının, Bartra'nın koltuğunun yanındaki koltuğun baş dayanağına saplandığını öğrendi. Bu, Merino'nun oturmaya alışkın olduğu koltuktu.

O gün yerini değiştirmesinin hayatını kurtarmış olabileceğini belirten Merino, bacaklarında bir ağırlık hissettiği ve önünde daha fazla alan bulunduğu için başka bir koltuğa oturmayı seçtiğini açıkladı.

Dünya Kupası hayalini tehdit eden sakatlık

O korkunç deneyimden yıllar sonra Merino, geçen şubat ayında ayağında geçirdiği ve Dünya Kupası'na katılma şansını tehdit eden ciddi bir sakatlıkla yeni bir sınavla karşılaştı.

Arsenal'li futbolcu, tıbbi teşhisi aldığı anı anlatarak, doktorların sakatlığının ne kadar karmaşık olduğunu keşfetmesinin ardından hayatının en karamsar sunumu olarak tanımladığı bir sunumu izlemek zorunda kaldığını söyledi.

Sakatlık öylesine nadirdi ki uzmanlar tedavi ve iyileşme için en iyi yöntemi belirlemekte güçlük çekti. Oyuncu, Dünya Kupası'nın başlamasına yalnızca dört ay kalmışken sahalara dönmek için yaklaşık altı aya ihtiyaç duyabileceğinin söylenmesiyle daha büyük bir şok yaşadı.

Doktor ona açıkça şunu söyledi: "Mikel, üzgünüm, bu imkânsız." Ancak İspanyol orta saha oyuncusu teslim olmayı reddetti ve ailesinin, özellikle de hamile olmasına rağmen yanında duran eşi Lola'nın desteğine dayanarak uzun bir tedavi ve rehabilitasyon yolculuğuna başladı.

Merino, eşinin yardımına sürekli ihtiyaç duymasından dolayı zaman zaman utandığını itiraf etti, ancak eşinin desteğinin o zorlu dönemi aşmasında temel rol oynadığını vurguladı.

Arsenal'le şampiyonluktan gerçekleşen bir hayale

Sakatlığın ağırlığına rağmen Merino, sahalara dönmeyi ve Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğu kutlamalarına katılmayı başardı; ardından İspanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna girerek bir başka hayalini gerçekleştirdi.

Sezonundaki belirleyici duraklardan birinin on gün öncesinde oğlu Marco'nun doğumu, mücadeleye devam etme ve eski seviyesine dönme motivasyonunu artıran sıra dışı bir an oldu.

Aylarca sahalardan uzak kalmasına rağmen oyuncu, teknik direktör Luis de la Fuente'yi milli takımı temsil edebileceğine ikna etme umudunu yitirmedi; gelişimini gösteren video görüntülerini ve grafikleri teknik ekibe göndermeye özen gösterdi.

Beklenen an, adının İspanya Milli Takımı kadrosunda yer almasıyla geldi ve iyileşme süreci boyunca peşini bırakmayan kaygı yerini büyük bir sevince bıraktı.

Merino, davet edildiğinin açıklanmasının hemen ardından eşine sarıldığını ve oğlunu öptüğünü, telefonuna mesajların yağdığını, Dünya Kupası'nda oynama hayalinin gerçeğe dönüştüğünü fark ettiğini söyledi.

İspanya forması altında unutulmaz anlar

Merino, İspanya Milli Takımı'yla yaşadığı öne çıkan anlardan da söz ederek takımın gücünü ve kolektif ruhunu yansıtan maçlara ve takım arkadaşlarının büyük galibiyetlerin elde edilmesinde oynadığı role dikkat çekti.

Portekiz karşısındaki belirleyici ataklardan birini hatırlatan Merino, savunmanın göbeğinde bir boşluk fark ettiğini, bundan yararlanmak için koşuya başladığını ve ardından kendisine gole zemin hazırlayan mükemmel bir pas geldiğini anlattı.

Ayrıca İspanya Milli Takımı'nın taktiksel yaklaşımını da övdü ve topa sahip olma anlayışının rakiplerin topu kapma görevini son derece zorlaştırdığını vurguladı.

Fransa karşılaşmasının, büyük potansiyele sahip bir grup oyuncu karşısında önemli bir sınav olduğunu, ancak İspanya'nın kolektif kimliğine ve oyunun ritmini kontrol etme becerisine güvendiğini söyledi.

Messi'nin onu geçici olarak görme yetisinden yoksun bırakan şutu

Merino'nun hafızasında yer eden en çarpıcı anlardan biri de Arjantin karşılaşmasıydı; kendisini Lionel Messi'nin sert bir şutuyla karşı karşıya buldu.

Arsenal'li futbolcu, Arjantinli yıldızın ceza sahası dışından şut çekmeye hazırlandığını gördüğünü ve topu engellemek için öne çıkmaya karar verdiğini, ancak şutu doğrudan yüzüne aldığını açıkladı.

O anı hatırlatarak şunları söyledi: "Kendi kendime, 'Hayır, o olmaz' dedim. Engellemek için öne çıktım, ama topa bütün gücüyle vurdu ve top tam yüzüme geldi. Sanki bir kurşun yemişim gibi yere yığıldım."

Şutun şiddetinin, maçın geri kalanında bir gözünde görme kaybına yol açtığını, bunun bir süre kaygılandırdığını, ancak bitiş düdüğüyle büyük bir rahatlama duyduğunu da ekledi.

Aile: Perde arkasındaki dayanma gücünün sırrı

Merino, mektubunun sonunda kariyerinin en zor dönemlerinde, Dortmund'un otobüsüne yapılan saldırının etkilerinden başlayarak ağır sakatlığa ve oradan sahalara dönüşe ve başarılara uzanan süreçte kendisine destek olan ailesine duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

İspanyol orta saha oyuncusu için bu yolculuk yalnızca bir sportif başarı öyküsü değildi; dönüşün imkânsız göründüğü anlarda bile aile desteğinin değerini ve umuda tutunmanın önemini ona gösteren bir insani deneyimdi.

Mektubunu, o yolculukta yaşadığı duyguların büyüklüğünü yansıtan sözlerle noktaladı: "Bugün hâlâ her şeyin bittiğine inanamıyorum. Söyleyebileceğim tek şey şu: Teşekkür ederim."