"Barça'ya transfer olmam gerçekten mümkündü. Temaslar oldu" diyen Zaragoza, İspanyol radyo kanalı Cadena SER'e konuştu. Driplingci oyuncu o dönemde Granada'da çok güçlü bir yarım sezon geçirmişti; Ekim 2023'te Barça'ya karşı 2-2 biten maçta attığı iki golle de parlamıştı. Katalanlar bunun ardından Zaragoza için girişimde bulundu, ancak oyuncu tercihini Bayern'den yana kullandı.

Geriye dönüp bakıldığında bu iyi bir seçim olmadı; zira İspanyol oyuncunun Münih'te artık bir geleceği kalmadı ve Bayern formasıyla yalnızca yedi resmi maça çıktı.

"Bu önemli bir adımdı. […] 20 yaşındaydım ve daha önce hiç konfor alanımdan çıkmamıştım; dil, iklim", diyen Zaragoza, o dönemki kararına yine de olumlu bakıyor: "Bana çok şey öğretti. Bundan asla pişman olmayacağım."

Bryan Zaragoza'nın Bayern Münih ile sözleşmesi ne zaman bitiyor?

Resmi olarak 25 yaşındaki oyuncunun Bayern ile sözleşmesi hâlâ devam ediyor ve kontratı 2029'a kadar sürüyor. Ancak bunun tek nedeni, Bayern'in son transfer dönemlerinde Zaragoza'yı bonservisiyle kadrosuna katacak bir kulüp bulamaması. Bu nedenle Zaragoza, 2024 yazından bu yana sürekli kiralık gönderiliyor; şu anda da ağustos sonundan beri Espanyol Barcelona'da.

"Mutlu olabileceğim ve keyif alabileceğim bir yerde olmak istiyorum. Eğlenirsem performansımı da ortaya koyarım" diyen Zaragoza, ancak şu ana kadar Espanyol'da çoğunlukla sonradan oyuna giren isim oldu. Espanyol'un gelecek yaz Bayern ile kararlaştırılan satın alma opsiyonunu kullanma ihtimalini artırmak için Zaragoza'nın önümüzdeki aylarda kesinlikle vites yükseltmesi gerekiyor.

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