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Hâlâ Ballon d'Or potansiyeli var mı?! Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi, Mykhailo Mudryk için geri dönüş planını açıkladı

Premier Lig
Nottingham Forest - Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur

Tottenham, 2025/2026 sezonundaki korkunç sezonun ardından devasa yatırım yaptı. Bir kiralık transfer, bir dizi mega transferin arasında bile öne çıkıyor.

Yaz transfer döneminin bitimine kısa süre kala Spurs, Mykhailo Mudryk'in kiralık transferini tamamladı. Bir dönem 100 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer olan ve ardından bir doping ihlalinin sonuçları nedeniyle gözden kaybolan Ukraynalı geri döndü.

Son maçının üzerinden neredeyse iki yıl geçtikten sonra, hafta sonunda hatta geri dönüş yapması bile söz konusu. Teknik direktör Roberto De Zerbi, kanat oyuncusunu cumartesi günü Nottingham Forest'a karşı kısa süreli bir görev için hazır görüyor.

De Zerbi, cuma günkü basın toplantısında, "İlk 11'de yer alması için hâlâ zamana ihtiyacı var, ama 15 ila 30 dakika için kesinlikle hazır" dedi.

Mudryk, Ekim 2024'te meldonyum testinin pozitif çıkmasının ardından İngiliz Futbol Federasyonu (FA) tarafından dört yıl men cezası almıştı. Performans artırıcı maddenin sınır değerleri değiştirildikten sonra ceza daha sonra 20 ayla sınırlandı. Şu anda 25 yaşında olan oyuncu, Temmuz 2026'dan bu yana yeniden oynama hakkına sahip.

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De Zerbi, bir dönem Mudryk'i Ballon d'Or adayı ilan etmişti

De Zerbi, cuma günü, eski gücünü yeniden bulması gereken bir oyuncu için beklentilerin çok yükseltilmemesi gerektiğini vurguladı.

Elbette İtalyan teknik adam, daha önce Mudryk hakkında yaptığı ve büyük yankı uyandıran bir değerlendirmesiyle de karşı karşıya kaldı. De Zerbi, Brighton & Hove Albion'daki döneminde eski öğrencisinin Ballon d'Or'u kazanabilecek kapasitede olduğunu söylemişti.

De Zerbi, "Shakhtar Donetsk'te birlikte çok etkileyici bir sezon yaşadık. Savaş başladığında da beraberdik" dedi. "Ballon d'Or hakkında konuştuğumda çok açıktım. Belki İngilizcem çok iyi değil ama çok açıktım, çünkü oyuncunun potansiyelinden söz ediyordum."

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De Zerbi: Mudryk büyük bir meydan okumanın eşiğinde

De Zerbi'ye göre Mudryk yeniden en üst performans seviyesine ulaşabilir, "ve öngörüyü karşılayabilir ya da karşılamayabilir. Şimdiye kadar çok fazla zorluk yaşadı ve men cezası da elbette bir sorundu."

De Zerbi'ye göre Mudryk'in "meydan okuması, tüm özelliklerini ortaya koymak. Çünkü o harika bir oyuncu" ve yine De Zerbi'nin sözleriyle, "onun için herkese neler yapabileceğini göstermenin doğru zamanı."

Mudryk, Chelsea formasıyla 73 resmi maçta görev yaptı ve bu karşılaşmalarda 10 gol, 11 asist üretti. Donetsk adına 44 maça çıktı (12/17), Ukrayna A Milli Takımı'nda ise 28 kez oynadı (3/5).


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