Manchester United, Anfield'daki ağır yenilgide Leny Yoro'ya gösterilen kırmızı karta yaptığı itirazın kabul edilmesiyle önemli bir kazanım elde etti. İngiltere Futbol Federasyonu, genç savunmacının haksız yere oyundan atıldığı gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından cezasının tamamen kaldırıldığını salı günü doğruladı.

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United'ın genç yıldızının kırmızı kartı iptal edildi

İngiltere Futbol Federasyonu, Yoro'nun pazar günü Liverpool'a karşı 4-0 kaybedilen maçta oyundan atılmasının ardından başka bir disiplin yaptırımıyla karşılaşmayacağını resmen doğruladı. Fransız stoper, Alexander Isak'a yaptığı müdahale nedeniyle karşılaşmanın henüz altıncı dakikasında kırmızı kart görmüştü. O anda müdahalenin bariz bir gol fırsatını engellediğine hükmedilmişti.

Ancak United'ın resmî itirazının ardından görüntüleri inceleyen bağımsız Disiplin Kurulu, maç hakeminin genç oyuncuyu oyundan atmakla hata yaptığına karar verdi.

Salı günü yayımlanan açıklamada Manchester United, yaz transferiyle ilgili olumlu haberi doğruladı: “Leny Yoro'nun bir maçlık cezası, haksız yere oyundan atıldığı gerekçesiyle yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından kaldırıldı. Manchester United oyuncusu, 22 Kasım Pazar günü Liverpool'a karşı oynadıkları Premier Lig maçında bariz bir gol fırsatını engellediği gerekçesiyle oyundan atılmıştı.

Bağımsız Disiplin Kurulu'nun kararına ilişkin yazılı gerekçesi zamanı geldiğinde yayımlanacak” ifadelerine kulüp, İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmî açıklamasını aktararak yer verdi. Bu karar, 19 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Old Trafford'da Brentford'a karşı GMT ile 15.00'te başlayacak maçta oynayabileceği anlamına geliyor.

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Pochettino oyuncusunu savundu

United Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, Anfield'daki maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem kararını açıkça eleştirmişti. Maçın seyrini değiştiren pozisyonu değerlendiren eski Chelsea teknik direktörü, genç Fransız oyuncuyu ayrıntılı biçimde savundu: “Top kaleciye gidiyordu. Bence o pozisyonda VAR görüntülerini incelerseniz, şu anda kameralarda gördüğümüz gibi, onun [Leny Yoro] [Alexander] Isak'a temas etme niyetinin hiç olmadığını görebilirsiniz.”

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Pochettino sözlerini şöyle sürdürdü: “Forvet, topun kaleciye gittiğini gördü, koşusunu biraz yavaşlattı ve yere düştü. Olanları değiştiremem ve saygılı olmak her zaman önemli. Aynı zamanda kulübümü savunmam ve ne hissettiğimi söylemem gerekiyor. Futbol oynayan herkesin bunun açıkça kırmızı kart olmadığını görebileceğini düşünüyorum.”

Anfield'da acı bir gün

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İtirazın kabul edilmesine rağmen 4-0'lık ağır yenilginin duygusal etkisi takımın üzerinde hissedilmeye devam ediyor. Pochettino, özellikle erken gelen kırmızı kartın ardından maç sonrasında soyunma odasındaki havanın son derece kasvetli olduğunu kabul etti.

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Pochettino, maç sonrası basın toplantısında şunları söyledi: “Çok ama çok acı verici. Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum. Premier Lig'de burada böyle bir durumda maça başlamak aklınızdan geçmez. Tek sorun, maçın altı dakika sonra tamamen değişmesiydi. Şimdi konuşup her şeyi açıklayabiliriz ama olan oldu. Çok acı verici. Oyuncular böyle bir durumun acısını hissediyor. Onlara sakin olmaları gerektiğini ve yaşananların tamamen haksız bir durum olduğunu söyledim.”

Daha iyi bir performans istiyor

Teknik direktör, hakem hatalarına dikkat çekmekte gecikmese de oyuncuların yaşanan çöküşteki paylarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği konusunda da aynı ölçüde kararlıydı. Koşullar ne olursa olsun sahada daha fazla konsantrasyona ve daha iyi kararlar alınmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Teknik direktör sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayrıca konsantrasyonumuzu artırmamız, sahada daha iyi kararlar almamız ve çok daha iyi olmamız gerektiğini kabul etmeliyiz. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor ama aynı zamanda maç sırasında yaşanan ve memnun olmadığımız bazı durumları da dile getirmeliyiz. Sorumluluğumuzu inkâr etmeyeceğiz. Gelişmeli ve durumları daha iyi yönetmeliyiz.” Yoro'nun dönüşünün önünde artık bir engel kalmazken United, Old Trafford'daki bir sonraki maçında savunmada daha soğukkanlı bir performans sergilemeyi umacak.

Manchester United'ı neler bekliyor?

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Liverpool karşısındaki ağır yenilgisinin ardından Manchester United, çarşamba günü Sporting CP ile karşılaşmak üzere Portekiz'e giderek Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir sınava çıkacak. Ardından yeniden lige odaklanacak Manchester United, hayal kırıklığı yaratan sonucun etkisini geride bırakmak isterken cumartesi günü Old Trafford'da Brentford'u ağırlayacak.