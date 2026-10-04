İlk kadrodaki oyuncuların büyük bölümü gibi Kimmich de Hollanda'daki 1-1'lik beraberlik ve Yunanistan'a karşı iç sahada alınan hayal kırıklığı yaratan 1-0'lık yenilginin ardından milli maç döneminin yarısında Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmak zorunda kalmıştı. Kimmich, Hollanda karşısında düzgün bir performans sergiledi, ancak Yunanistan karşısında talihsiz bir performans ortaya koydu, Felix Nmecha ile uyumu işlevsiz göründü. Takımda kalmasına izin verilmesi yönündeki kamuoyu önündeki talebini ise Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp görmezden geldi.

Ardından Sırbistan'a karşı oynanan maçta Alman orta sahasında Tom Bischof, Alexander Pavlovic ve Florian Wirtz parladı. Mantıksal sonuç, taraftarlar ve uzmanlar arasında milli takımın Kimmich olmadan daha iyi durumda olup olmadığına dair kamuoyu önündeki tartışmalar oldu. Klopp, basın toplantıları ve röportajlarında bu konuyu zaman zaman biraz talihsiz şekilde yönetti.

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Rudi Völler: "Jo Kimmich harika bir kaptan"

Völler bunu "tamamen sakin" şekilde değerlendiriyor ve Bayern Münih'in 31 yaşındaki oyuncusuna tam güven duyduğunu ifade etti. "Jo Kimmich harika bir kaptan, harika bir oyuncu ve önümüzdeki yıllarda bize daha çok sevinç yaşatacak" diyen Völler, bu dönemin dördüncü ve son milli maçı öncesinde pazar akşamı Selanik'te Yunanistan'a karşı oynanacak karşılaşma öncesinde konuştu. Klopp bunun için yine Bischof, Pavlovic ve Wirtz'i ilk 11'e çağırdı.

Völler'e göre rakiplerin farklı oyun gücü nedeniyle farklı kadrolar arasında doğrudan bir karşılaştırma yapılmamalı. Völler, "İlk iki maç zorlu maçlardı. Sırbistan ise elbette biraz daha zayıftı, o zaman da biraz daha iyi görünürsün" değerlendirmesinde bulundu.

Onun görüşüne göre ilk iki maçta forma giyen oyuncular "muhtemelen Sırbistan'a karşı da kazanırdı. Burada biraz iddialı konuşuyorum. Bu nedenle karşılaştırma biraz adaletsiz."