“Çok memnunum” dedi 59 yaşındaki teknik adam, pazar akşamı Yunanistan’daki 0-0’ın ardından RTL’ye, “çünkü nereden geldiğimizi biliyorum.” Klopp sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana bir hafta önce böyle bir ilk yarı oynayabileceğimizi söyleselerdi buna inanmazdım, çünkü ben daha önce böyle bir şey görmedim. Çocuklar inanılmaz bir maç çıkardı.”

Özellikle Selanik’teki ilk yarıda, Klopp’un geçen perşembe günü Sırbistan’a karşı alınan 2-0’lık galibiyete göre üç mevkide değişiklik yaptığı ilk 11 neredeyse istediği gibi oyunu domine etti. Sadece bitiricilikte ya da bir önceki son pasta, özellikle dikkat çeken Freiburglu sol kanat Derry Scherhant örneğinde olduğu gibi, biraz hassasiyet eksikti.

Buna ek olarak Alman takımının biraz da şanssızlığı vardı; Jonathan Burkardt’ın 1-0 olduğu düşünülen golü, öncesinde Tom Bischof’un elle oynaması nedeniyle iptal edildi. Klopp, bu pozisyonda “oyunu devam ettirirdi”, ancak buna da daha fazla önem atfetmek istemedi.

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Jürgen Klopp milli maç arasını nasıl değerlendirdi?

Bunun yerine milli takım teknik direktörü olarak çıktığı ilk dört maça dair bir değerlendirme yaptı ve belli bir hoşnutluk ile memnuniyetini gizleyemedi.

Klopp, “Biz Almanlar hakkında neler söylenmedi ki? Nasıl futbol oynadığımız, neler yapabildiğimiz ve neleri yapamadığımız?” dedi. “Şu anda sanıldığından daha iyi yapabildiğimiz farklı şeyler olduğuna dair birkaç işaret gösterdik. Buna çocuklar adına çok seviniyorum, herkes adına seviniyorum, çünkü biz de zaten bu işareti vermek istiyorduk. Bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri harekete geçirmek istiyoruz.”

Bu noktada özellikle orta sahasını övdü; tıpkı Sırbistan maçında olduğu gibi bu hat, ön liberoda Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof’tan (ikisi de Bayern Münih) ve 10 numarada Florian Wirtz’den oluştu. Klopp, Wirtz’in performansını “olağanüstü” olarak nitelendirdi.

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Klopp’un söylediğine göre önümüzdeki 14 gün boyunca, geride kalan bu dört maç iki farklı kadroyla birlikte “tam bir sakinlik içinde analiz edilecek”.

Kasım ayında (13 ve 16’sında) Sırbistan deplasmanında ve sahasında Hollanda’ya karşı maçlar var. Alman takımının çeyrek finale kalabilmesi için prensipte iki galibiyete ihtiyacı var; böylece ya Yunanistan’ı ya da Oranje’yi geride bırakabilir.

Klopp o göreve “normal” bir 23 ya da 24 kişilik kadroyla çıkacak olsa da, mantrasına atıf yaparak “kapı herkes için ardına kadar açık” dedi.