Hakimi ve Vinícius'a olanlar sonrasında... FIFA hatasını kabul etti ve kararından geri adım attı

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kararından geri adım attı ve 2026 Dünya Kupası'nın tüm resmi basın toplantılarında, katılımcı takımlardan bağımsız olarak İspanyolca soru sorulmasına ve cevap verilmesine izin vermeye karar verdi. Bu karar, turnuvanın İspanyolca'nın en yaygın dillerden biri olduğu Meksika ve ABD'de düzenlenmesine rağmen, gazetecilerin ve oyuncuların İspanyolca kullanmasının defalarca engellenmesi sonucu ortaya çıkan geniş tartışmanın ardından alındı.

UFA'nın açıklamasına göre, "İspanyolca, bu hafta sonundan itibaren resmi basın toplantılarında akredite gazeteciler için mevcut çeviri seçenekleri arasına eklendi." Gazetecileri ve taraftarları şaşırtan birkaç olayın ardından bu karar alındı. En dikkat çeken olay, Brezilya-Fas maçı öncesinde Vinícius'un İspanyol bir gazeteciyi İspanyolca konuşmaya teşvik etmesi, ancak bir FIFA yetkilisinin İspanyolca'nın "o basın toplantısı için hazırlanan çeviri sisteminde yer almadığını" belirterek konuşmayı kesmesiydi.

Madrid doğumlu Faslı savunma oyuncusu Achraf Hakimi de benzer bir durumla karşılaştı; İspanyolca cevap vermeye hazırken organizatörler ona onaylı dillerden birini kullanması gerektiğini söylediler. Aynı durum, bir Meksikalı gazetecinin İspanyolca konuşmaya çalıştığı Frenkie de Jong ile de yaşandı; Barcelona oyuncusu İspanyolca cevap vermeye hazır olduğunu belirtmesine rağmen FIFA görüşmeyi durdurdu.

Bu görüntüler geniş çapta yayıldı ve sert eleştirilere yol açtı. Birçok gazeteci, İspanyolca'nın Meksika ve ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'ndaki bazı basın toplantılarından neden dışlandığını anlamakta zorlandı. İspanyolca, her iki ülkede de en yaygın dillerden biri olmasına rağmen FIFA, İspanyolca'ya bir yasak olmadığını vurguladı. ancak sorunun, İspanyolca'nın hiçbir takım için resmi dil olmadığı maçlarda yaşandığını belirtti.