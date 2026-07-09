Hakimi ve Díaz'ın izinden... Real Madrid'in yıldızı, Fas milli takımında forma giyme olasılığının kapısını araladı

Real Madrid’de parlayan yeni bir yıldız, önümüzdeki dönemde Fas milli takımında forma giyme yolunu açtı; bu da Atlas Aslanları için sevindirici bir haber.

Fas, yurtdışında doğup İspanya'da yetişen oyuncuların hizmetlerinden yararlanmayı başardı; şu anda kadrosunda Ashraf Hakimi ve Ibrahim Diaz gibi yıldızlar yer alıyor.

Şimdi de Fas, Real Madrid'den aynı şekilde yeni bir oyuncuyu kadrosuna katmaya çok yakın: Tiago Beitar.

Genç Real Madrid orta saha oyuncusunun dedesi Fas kökenli, bu da onun Atlas Aslanları milli takımında oynamasına olanak tanıyor. Perşembe günü “Cadena Ser” radyosunun, gelecekte hangi milli takımı temsil etmek istediği sorusuna yanıt verirken, Fas’ı seçenekler arasından dışlamadı.

Tiago şöyle konuştu: “Öncelikle Cumartesi günü kazanmamız gerekiyor; gelecekte ne olacağı ise, ki o henüz çok uzak, zamanla belli olacak. Hepsi bu kadar.”

Orta saha oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: “Bu konuyu çok uzak bir ihtimal olarak görüyorum. Öncelikle, şu anda 19 yaş altı milli takımdayım; gelecek ne getirecekse getirsin.”

Pitarch şu anda İspanya Genç Milli Takımı'nda yer alıyor ve önümüzdeki hafta finalde Almanya ile karşılaşacak.

Genç kategorilerde İspanya'yı temsil etmesine rağmen Tiago, Fas milli takımı kapısını tamamen kapatmadı ve bu adımı atma olasılığını açık bıraktı.