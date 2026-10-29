Medya raporları, Suudi gazetecinin 2026 yılının dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top ödülü için yaptığı tercihlerde oy verdiği oyuncuları ortaya çıkardı.

Fransız "France Football" dergisi, 2026 Altın Top ödül törenini önceki gün salı sabahının ilk saatlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenledi; törende İngiliz forvet Harry Kane'in zaferi tescillendi.

Bayern Münih forvetinin ödüle layık görülmesi, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" sıralamasında en üst 100 ülkeyi temsil eden dünya genelindeki 100 gazetecinin oylamasına dayanarak en yüksek puanı almasının ardından geldi.

Bu gazeteciler arasında Suudi gazeteci Halid el-Arrafe'nin adı öne çıktı; medya mensubu Muhammed el-Humeys'in Suudi spor kanallarındaki "Fi 90" programı aracılığıyla açıkladığına göre, el-Arrafe üst üste dördüncü yıl ödül için oy kullandı.

El-Humeys, el-Arrafe'nin bu yıl ödülü kazanması için ilk oyunu Harry Kane'e verdiğini, Real Madrid'in yıldızı Fransız Kylian Mbappe'nin ikinci, Barcelona'nın yıldızı İspanyol Lamine Yamal'ın ise üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Halid el-Arrafe, Paris Saint-Germain ile Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Faslı Ashraf Hakimi'ye oy vermeyi, Hakimi'nin Altın Top'u kazanmaya aday olanların ön listesinde yer alan tek Arap oyuncu olmasına rağmen, görmezden geldi.

Suudi gazeteci ayrıca, 30 oyunculuk ön listede Roshn Ligi'ni temsil eden Nassr'ın yıldızı Senegalli Sadio Mane ve Kadisiye'nin forveti Meksikalı Julian Quinones'ten hiçbirine de oy vermedi.

Hatırlatmak gerekirse, Hakimi 2026 Altın Top sıralamasında on üçüncü sırada yer alırken, Mane ve Quinones son iki sırada yer aldı; bu, daha önce 2022'de ikincilik elde eden Senegalli yıldızın tarihindeki en kötü sıralama oldu.