Hakimi, Tenerife'nin forvetinin ölümünün ardından duygulandıran bir mesaj paylaştı

Paris Saint-Germain'in yıldızı Faslı Ashraf Hakimi, İspanya İkinci Ligi'nde takımının FC Andorra ile karşılaşmasında maruz kaldığı ciddi sakatlık nedeniyle 30 yaşında hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesus de Miguel için taziye mesajı paylaşan futbol yıldızları listesine katıldı.

Hakimi, sosyal medya hesaplarından yayımladığı taziye mesajında şunları yazdı: "Tüm sevdiklerine içten selamlar.. Huzur içinde yatsın", trajik olayın ardından oyuncunun ailesine ve sevenlerine duyduğu dayanışmayı dile getirdi.

De Miguel, "Heliodoro Rodriguez Lopez" Stadı'nda oynanan maçın son dakikalarında, kalecinin ortak bir topa forvet ile mücadele etmek için çıkması sırasında Andorra kalecisi Jesus Owono ile şiddetli bir çarpışma yaşamış, forvet ağır bir sakatlığa maruz kalmış ve bu durum sağlık ekibinin müdahalesini ve ambulansla hastaneye nakledilmesini gerektirmişti.

Maç, skor 2-2 beraberliği gösterirken durduruldu.

Tepkiler Hakimi ile sınırlı kalmadı; FC Andorra kulübü de oyuncu için dokunaklı bir mesajla taziyelerini iletmekte gecikmedi: "Kırık kalplerle ve derin bir üzüntüyle, Jesus de Miguel'in ailesine, tüm takım arkadaşlarına ve dostlarına, ayrıca Tenerife kulübüne en içten taziyelerimizi sunuyoruz.. Huzur içinde yat."

Andorralı kulübün başkanı ve eski Barcelona oyuncusu Gerard Pique da üzüntüsünü dile getirmek için şunları yazdı: "Çok üzgünüm.. Jesus huzur içinde yatsın", bu sırada basında yer alan haberlerde, olayın ardından forvetin durumuyla ilgili bilgi almak için stattan hızla ayrıldığı belirtildi.

Tenerife kulübü, oyuncusunun vefatını Salı günü sabah saat sekizde duyurdu ve resmi açıklamasında büyük bir üzüntü içinde olduğunu vurgulayarak bu acı koşullarda ailesinin mahremiyetine saygı gösterilmesini istedi.

Trajedinin yankıları yerel müsabakalara da uzandı; İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu, oyuncunun vefatı nedeniyle İspanya Kral Kupası ve Kraliçe Kupası kapsamında Salı günü oynanması planlanan maçları erteleme kararı aldı. Ayrıca Almendralejo kentinde İspanya 21 Yaş Altı Milli Takımı ile Japonya arasındaki maçın takdim törenini iptal etti; ertelenen maçların yeni tarihlerinin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.