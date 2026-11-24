Achraf Hakimi, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) Senegal ile oynanan tartışmalı 2025 Afrika Uluslar Kupası finali hakkında vereceği karar öncesinde Fas'ın mümkün olan en iyi izlenimi bıraktığını söyledi. Olası bir gecikmeye ilişkin son haberlerin ardından bile Paris Saint-Germainli savunmacı, çarşamba günü Roma ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde dinlenmeye odaklanıyor.

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Hakimi, CAS kararı öncesi sakinliğini koruyor

Paris Saint-Germain'in sağ beki ve Fas kaptanı Achraf Hakimi, Senegal ile oynanan tartışmalı 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) nihai kararını beklerken sakin bir tutum sergiledi. 24 Kasım 2026 Salı günü açıklanması planlanan kararın, Fas'ın son dakika itirazının ardından ertelenebileceğine dair öğleden sonra geç saatlerde haberler çıktı.

Yaklaşan karar hakkında sakin bir şekilde konuşan Hakimi, hukuki sonuca odaklanmak yerine evinde dinlenip PSG'nin Roma ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanacağını söyledi. Hakimi, "Sakin bir gün olacak, dinlenmek için eve gidiyorum. Sonra biri bana kararı söyleyecek, hepsi bu. Ardından yarınki maç için uyuyacağım" dedi.

Hakimi, Fas'ın finaldeki tutumunu savundu

Fas, ev sahipliği yaptığı 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde kıtadaki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Ancak CAF'ın, yağmur altında Senegalli kaleci Edouard Mendy'nin havlularıyla ilgili sportmenlik dışı davranışı nedeniyle 18 Ocak 2026'da Hakimi'ye bir maçının infazı bir yıl ertelenen iki maçlık ceza vermesi, karşılaşma etrafında büyük tartışma yarattı. Finalde yaşananlara değinen Hakimi, kendi davranışlarını savundu ve rakibin tutumuna dikkat çekti.

Hakimi, "Karar kolay değil. Sahada ne olduğunu herkes gördü, herkesin bir görüşü var, benim de var. Futbolda öylece sahayı terk edemezsiniz" dedi. "Üzerime düşeni yaptığımı düşünüyorum, takım gururlu ve Fas'tan mümkün olan en iyi izlenimi bırakarak ayrıldılar. Kendim ve taraftarlar adına, yaptıklarımızla gurur duymaya devam etmeliyiz."

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Odak bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'na çevriliyor

2025 Ballon d'Or sıralamasında altıncı olan ve 2025 Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazanan Hakimi, CAS'ın kararı ne olursa olsun Fas kadrosunun birlik içinde kalacağını vurguladı. Ülkesini üç Dünya Kupası ve dört Afrika Uluslar Kupası'nda temsil eden oyuncu, dikkatin hızla gelecekteki millî maçlara çevrilmesi gerektiğini belirtti.

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Hakimi, "Birlikte bekliyoruz. Karar ne olursa olsun, şu anda en önemli şey olan bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'na hazır olmalıyız" diye ekledi.

Paris'te Şampiyonlar Ligi mesaisi bekliyor

CAS kararı beklenirken Hakimi'nin önceliği, Şampiyonlar Ligi'nin son iki sezonunun şampiyonu PSG'nin Roma'yı konuk edeceği Parc des Princes'teki kulüp görevlerine dönmek.

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Paris ekibiyle beş Ligue 1 şampiyonluğu ve 2025 ile 2026'da üst üste iki Avrupa şampiyonluğu kazanan 28 yaşındaki savunmacı, Luis Enrique'nin takımının Avrupa'daki kayıpsız başlangıcını sürdürmesine yardımcı olmayı hedefliyor.