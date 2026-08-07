Fransız forvet Kylian Mbappe, yeni sezon başlamadan önce fiziksel kondisyonunu geri kazanmak için yaz tatilinin son günlerini İbiza adasında değerlendirdikten sonra, Real Madrid antrenmanlarına dönmeye hazırlanmak amacıyla fiziksel hazırlıklarını sürdürüyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin haberine göre, Real Madrid'in forveti yaz tatilinin son günlerini yaz aylarındaki favori destinasyonlarından biri olan İbiza'da geçiriyor. Kapıya dayanan sezona hazırlık kapsamında fiziksel ritmini yeniden kazanmak için son günlerde Sánchez ve Vibancos pistlerinde antrenman yaparken görüntülendi.

Ada, Real Madrid'in fizik kondisyoneri Sebastián Devís eşliğinde fiziksel hazırlıklarının başlangıç noktası olma rolünü sürdürüyor.

Aynı spor tesislerinde, Paris Saint-Germain'in sağ beki Faslı yıldız Ashraf Hakimi de takımına katılmadan önce fiziksel hazırlığını yeniden kazanmak için burayı değerlendirerek yer aldı.

Haftalar önce adada tatillerinin keyfini çıkarırken görüntülenen iki oyuncu, bu kez müsabakaların başlamasının yaklaştığının farkında olarak eğlence ortamının yerine atletizm pistindeki antrenmanları koydu.

Aynı tesislerde antrenman yapan İbizalı oyuncular da iki yıldızla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Bu tatil, uzun bir sezonun ve yüksek düzeyde taleplerle geçen bir Dünya Kupası'nın ardından geldi.

Mbappe'nin önümüzdeki hafta içinde Valdebebas'taki Real Madrid Spor Kenti'ne dönmesi bekleniyor. Burada, ayrıldığından farklı bir takımla karşılaşacak.

Beyazlı takımın teknik direktörlük görevini Portekizli José Mourinho üstleniyor, ayrıca Real Madrid'in kadrosuna bir dizi yeni isim de katıldı.

Hücum hattında ise kulüp, Yan Diomande ile anlaşarak seçeneklerini güçlendirdi ve Vinicius Junior'ın sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Böylece Mbappe, kulübün taşıdığı aynı hedefler devam ederken yeni bir görünümle Real Madrid'e dönüyor.