Fas milli takımı, dünya sahnesinde en iyi takımlar arasında yerini sağlamlaştırmaya devam etti. Artık sadece Atlas Aslanları’nın takım olarak elde ettiği başarılar dikkat çekmekle kalmıyor; oyuncuları da Dünya Kupası tarihine açık bir iz bırakırken, kıtasal rekorları kırmaya devam ediyor.

Ashraf Hakimi, bugün Kanada ile oynanacak çeyrek final maçında, Dünya Kupası finalleri tarihinde en çok maça çıkan Afrikalı oyuncular listesinin başına geçti.

Opta’nın verilerine göre, “Hakimi, maç sayısını 15’e çıkararak Dünya Kupası’nda Afrika kıtasından tüm oyuncular arasında tek başına zirveye oturdu.”

İkinci sırada ise 12 maçla vatandaşı Ezzedine Ounahi yer aldı ve bu listeye Faslı oyuncuların dikkat çekici varlığını teyit etti.

Listede ayrıca 11 maçla dört oyuncu eşit durumda yer aldı: Kamerunlu François Omam-Bik, Faslı kaleci Yassine Bono, Ganalı Asamoah Gyan ve Senegalli Ismaïla Sarr.

Hakimi, Dünya Kupası kariyerine 2018 Rusya Dünya Kupası’nda 3 maç oynayarak başlamıştı. Ardından 2022'de Katar'da 7 maça çıktı; o dönemde eski teknik direktör Walid Regragui'nin takımının Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmesiyle Arap ve Afrika takımları için en önemli başarıya imza atılmıştı. Paris Saint-Germain'in yıldızı ise bu yılki Dünya Kupası'ndaki maç sayısını 5'e çıkardı ve bu sayı artabilir.