Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, cumartesi günü Lorient ile oynayacakları Ligue 1 maçı öncesinde Nuno Mendes ve Achraf Hakimi'yi hücumda nasıl kullandığını anlattı. Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın yokluğunda Luis Enrique, beklerden yararlanan esnek hücum çözümlerini deniyor.

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PSG'de Mendes ve Hakimi'ye ileri uçta görev

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Nuno Mendes ve Achraf Hakimi'nin takımın hücumuna nasıl yön verdiğini anlattı. Açıklamaları, cumartesi günü Parc des Princes'te oynanacak Lorient karşılaşması öncesinde geldi. Desire Doue ve Khvicha Kvaratskhelia'nın forma giyemediği PSG, hücumdaki etkinliğini korumak için kadro içinden çözümler aramayı sürdürüyor.

Ligue 1'de sekiz maçlık galibiyet serisiyle lider olan Luis Enrique'nin ekibi, kilit kanat hücumcuları olmadan lig ve Avrupa maçlarını bir arada götürürken sürekli uyum sağlıyor.

"Hakimi neredeyse her zaman forvet oynuyor"

Cuma günkü basın toplantısında konuşan Luis Enrique, teknik ekibinin transfer dönemi dışında Mendes ve Hakimi gibi oyuncuları alışılmadık rollerde denediğini anlattı. Yalnızca yeni transferlere bel bağlamak yerine, kadrosundaki oyuncuların neler yapabileceklerini sahada göstermelerine güveniyor.

"Transfer dönemi dışında olduğumuz için oyuncu alamıyoruz ama takımı geliştirmeye sürekli çalışıyoruz. Her maç için farklı durumları düşünüyoruz. Şüphe duyabileceğiniz, ancak oyuncuların üstesinden gelebileceği şeyleri kanıtlamaya çalışan bir teknik ekibiz," diyen Luis Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı olasılıklara her zaman açığız. Nuno Mendes daha önce kanat oyuncusu olarak oynadı, Hakimi ise neredeyse her zaman forvet oynuyor. Takımımızı geliştirmeye çalışmayı sürdürüyoruz. Bunun işe yarayıp yaramadığının cevabını da oyuncular verecek."

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Sistemde çok yönlülük ve kontrollü hareketlilik

Mendes ve Hakimi; Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu, Lucas Beraldo, Ousmane Dembele, Maghnes Akliouche ve Vitinha gibi oyuncularla birlikte, uyum yeteneği üzerine kurulu geniş bir kadronun parçası. Luis Enrique, oyuncuların sahadaki konumlarını değiştirme özgürlüğünün ancak hücumdaki hareketlilik ile savunma disiplinini dengelediklerinde işe yaradığını belirtti.

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"Kontrollü hareketlilik gibi genel durumları çalışmak için bu tür bir özgürlüğe ihtiyacınız var. Savunma yapmak için doğru pozisyon almanız gerekir. Bu dengeyi kurmak zor, yoksa bütün takımlar bizim gibi oynardı. Bunu yönetebilecek zekâya ve beceriye sahip oyunculara ihtiyacınız var," diye açıkladı.

Formül, Lorient savunmasına karşı sınanacak

Mendes ve Hakimi, cumartesi akşamı Parc des Princes'te disiplinli bir Lorient savunmasıyla karşılaşacak. Alexandre Dujeux'nün ekibi, ligdeki son altı maçında yalnızca üç gol yedi.

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Lider PSG dokuzuncu Ligue 1 galibiyetini üst üste almaya çalışırken, hücuma çıkan beklerinin Lorient'in geride kurduğu savunmayı açıp açamayacağı belirleyici olacak.