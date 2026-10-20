Hakimi, Muhammed Salah'ın başarısını yakaladı ve tarihi zirveye yaklaşıyor

Paris Saint-Germain'in Faslı yıldızı Ashraf Hakimi, takımının bu akşam Prens Parkı'nda oynanan ve Barcelona'yı 4-2 mağlup ettiği karşılaşmada büyük katkı sağladı. Maç, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında oynandı.

Paris puanını 9'a yükselterek tam puanını ve liderliğini korurken, Barcelona bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini almasının ardından 6 puanla beşinci sıraya geriledi.

Dördüncü gol, 86. dakikada Ashraf Hakimi'nin seçkin ortasını değerlendiren Fabian Ruiz'den geldi.

"Statsdufoot" istatistik ağına göre Hakimi, Şampiyonlar Ligi'ndeki asist sayısını 19'a yükseltti.





Aynı kaynak, Hakimi'nin böylece hâlen Trabzonspor forması giyen, eski Liverpool oyuncusu Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ın rakamını yakaladığını ekledi.

Kamerunlu Samuel Eto'o'nun ise 20 asistle Şampiyonlar Ligi'nde en çok asist yapan Afrikalı oyuncu olduğu belirtildi.

Böylece Faslı oyuncu, tarihî listenin zirvesinde Eto'o'yu yakalamak için tek bir asist uzaklığa geldi. Mohamed Salah'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almadığı, Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı belirtildi.







