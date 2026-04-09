Fas ile Senegal arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası finalinin yankıları sürüyor; üstelik sadece hukuki düzeyde değil. Senegal Milli Takımı, Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF) kupayı Fas’a verme kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) itiraz başvurusunda bulundu.

“Atlas Aslanları”nın kaptanı Eşref Hakimi, bu karar ve final maçı etrafındaki tartışmalar hakkında, dün akşam çarşamba günü Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool’u 2-0 yenmesinin ardından Movistar ağına yaptığı açıklamalarda konuştu.

Hakimi, “Saha içinde zor ve gergin anlar yaşandı. Havlu olayı yüzünden ortaya koyduğumuz görüntüyle gurur duymuyorum. Buna rağmen takım rekabet düzeyinde iyi bir görüntü verdi. Rakibe ve turnuvaya saygı gösterdik” dedi.

Hakimi, final sırasında Fas Milli Takımı oyuncularının Senegalli kaleci Edouard Mendy’nin havlusunu çalmaya yönelik girişimlerini kastediyordu; öyle ki havlu, daha sonra maçın olaylarını simgeleyen bir sembole dönüştü.

Öte yandan Faslı bek, Senegal Milli Takımı’nın davranışını kınadı ve CAF’ın kupayı Fas’a verme kararına destek verdi. Şunları ekledi: “Şu anda ne olması gerektiği değerlendiriliyor ve Afrika futbolunun çıkarına hizmet edecek kararın alınmasını umuyoruz.”

“Kupayı hak ettiğimiz için almayı umuyoruz; çünkü sahayı o şekilde terk etmek kabul edilemez” diye tamamladı.

İki golden fazla kazanamamaktan dolayı hayal kırıklığı

Öte yandan, eski Inter Milan ve Borussia Dortmund yıldızı, PSG’nin Liverpool karşısında galibiyete rağmen elde ettiği küçük farktan memnun olmadığını belirterek, “Yakaladığımız net fırsatlardan sonra daha büyük bir fark elde edememekten dolayı biraz hayal kırıklığı hissediyorsunuz; ama takımın genel performansından mutluyuz” dedi.

Hakimi, Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışındaki şansını vurgulamak için fırsatı değerlendirerek, “Daha önce de söylediğim gibi, bu takım sorgulanmamalı. Biz mevcut şampiyonuz ve bunu defalarca kanıtladık. Bizi bitti sanırlarken en iyi hâlimizde oluruz. Sezonun hangi evresinde olduğumuzun farkındayız ve bu tempoyla devam edip mümkün olan en ileri noktaya ulaşmayı umuyoruz” dedi.

Buna rağmen Hakimi, rövanş maçında Liverpool’u küçümsememek gerektiği konusunda uyardı ve “Futbol çok hızlı değişir. Anfield çok zor bir stadyum. Konsantrasyonun zirvesinde olmalı ve turu cepte görmemeliyiz. Her zaman yaptığımız gibi kazanmak için gitmeli ve eşleşmeyi bitirmeliyiz” diye konuştu.

