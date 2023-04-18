Faslı oyuncudan boşanmak için servetinin yarısını talep eden ünlü model, büyük bir şok yaşadı.

PSG’nin hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle zor durumda olan dünyaca ünlü sağ bek oyuncusu Achraf Hakimi ile boşanma aşamasında olan manken ve oyuncu Hiba Abouk, yıldız oyuncunun tüm servetinin kayınvalidesinin üzerine olmasıyla büyük bir şok yaşadı. Boşanma davasında Hakimi’nin servetinin yarısını talep etmeye hazırlanan Abouk, hayal kırıklığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Sessizliğini Instagram'da bozdu

Bir haftalık sessizliğinin ardından Instagram’dan bir açıklama yapan Abouk, “Hayatta her şeyi kontrol edemezsiniz ama yaşadıklarınıza verdiğiniz tepkileri kontrol edebilirsiniz. Şimdi anın güzelliğini yaşayın, mükemmellik ihtiyacını bir kenara bırakın ve evrenin sizin arkanızda olduğuna güvenin” ifadelerini kullandı. Abouk eşinin servetinin yarısını talep etmiş ancak Hakimi’nin tüm mal varlığının annesinin üzerine olması bu talebi sonuçsuz bırakmıştı.

PSG’ye transfer olmasının ardından ayda 1 milyon eurodan fazla kazanan Hakimi’nin bu kazancının tamamının annesinin hesabına gittiği öğrenilirken, tanınmış bir oyuncu olan Abouk’un Hakimi’nin servetine ihtiyaç duymaması boşanma davasını daha farklı bir noktaya taşıyor. Ligue 1’in en çok kazanan oyuncularından biri olan Hakimi, daha önce Inter, Dortmund ve Real Madrid formaları da giymişti.