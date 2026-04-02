Hakimi açıkladı: Fas milli takımına katıldıktan sonra İspanya ile antrenman yaptım... İşte beni uzaklaştıran şey buydu

Paris Saint-Germain'in savunma oyuncusu Achraf Hakimi, Real Madrid'de oynadığı dönemde İspanya'nın genç milli takımlarına çağrılmış olmasına rağmen, İspanya yerine Fas milli takımında oynamayı tercih etme kararını açıkladı.

Hakimi, Perşembe günü "THE BRIDGE" podcast'ine konuk olarak, Fas'ın "Al-Batal" gazetesi tarafından aktarılan açıklamalarında şunları söyledi: "Fas ile başladım, ancak İspanya beni çağırdı ve o sırada Real Madrid'deydim."

Eski Merengue yıldızı şunları ekledi: "Real Madrid'de bana dediler ki: 'Neden iki ya da üç gün (İspanya ile) antrenmana gidip nasıl hissettiğini görmüyor musun?

Ve şöyle devam etti: "Gerçekten gittim ve denedim, ama kendimi rahat hissetmedim... Kariyerime devam etmek için - ve babam için - Fas'ta kendimi rahat hissettiğimi söyledim ve orada işler iyi gitti... Real Madrid'in A takımına katılmadan önce Fas'ı seçmiştim, bu kararı hislerinize göre vermelisiniz."

Hakimi şöyle devam etti: "Bu, birinin gelip sana proje hakkında konuşmasından çok daha kişisel bir mesele... Bugün bir teknik direktör var, yarın başka bir zihniyete sahip başka bir teknik direktör gelebilir."