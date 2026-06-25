Hakimi, 1998 Dünya Kupası'ndan bu yana süren efsanevi bir rekoru egale etti

Paris Saint-Germain’in yıldızı Achraf Hakimi, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının kapanışında Haiti’ye karşı alınan heyecan verici 4-2’lik galibiyette Fas milli takımıyla parladı; bir gol attı ve bir golün hazırlayıcısı oldu.

Hakimi, “Atlas Aslanları”nın gollerini açarak takımının beraberliği (1-1) sağladı; ardından İsmail El-Sebari’nin golüne (2-2) katkıda bulunan belirleyici bir pas verdi ve maçın en iyi oyuncusu seçildi.

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Hakimi, 1998 Dünya Kupası'nda İskoçya karşısında bu başarıya imza atan Abdülcelil Hada "Kamacho"dan sonra, Dünya Kupası'nda tek bir maçta hem gol atan hem de asist yapan Fas milli takım tarihindeki ikinci oyuncu oldu.

Ayrıca eski Borussia Dortmund yıldızı, Dünya Kupası tarihinde Atlas Aslanları formasıyla en çok maça çıkan oyuncu sıralamasında 13 maçla liderliğini pekiştirdi ve Hakim Ziyech ile Ezzedine Ounahi’yi (her ikisi de 10 maç) geride bıraktı.

Bu galibiyetle “Atlas Kaplanları”, her iki takımın da 7 puan topladığı grupta, gol farkıyla lider olan Brezilya’nın ardından üçüncü grubu ikinci sırada tamamladı.

Fas Milli Takımı, Hollanda, Japonya, İsveç ve Tunus'un yer aldığı 6. Grubun lideri ile 32'li turda karşılaşacak. Bugün İskoçya'yı 3-0 mağlup eden Brezilya ise aynı grubun ikincisiyle karşılaşacak.

Hollanda, son maça grubunun lideri olarak giriyor; bu da, birinci sıradaki yerini koruduğu takdirde bir sonraki turda Fas milli takımıyla karşılaşması için en güçlü aday olmasını sağlıyor. Japonya ise gol farkıyla ikinci sırada yer alıyor (her ikisi de 4 puan).



