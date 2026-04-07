Hakim Ziyech, Siyonist varlığı zor durumda bıraktı... Ben Gvir ise açık bir tehditle yanıt verdi

Sosyal medyada, Siyonist varlığın Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Faslı futbol yıldızı ve Wydad Casablanca oyuncusu Hakim Ziyech arasında, Ziyech'in bu varlığın Filistinli tutuklulara yönelik politikalarını eleştirmesi üzerine açık bir çatışma yaşandı.

Krizin bağlamı

"Al Jazeera Net" sitesine göre, gerginlik, Ziyech'in "Instagram" hesabından, Knesset'in "idam cezası" ile ilgili bir yasa tasarısını tartıştığı sırada Bakan Ben Gvir'in bir fotoğrafını paylaşması ve bu fotoğrafa, bu tür yasaların hukuki ve ahlaki gerekçelerini sorgulayan bir yorum eklemesiyle başladı.

Ziyech, "Ben Gvir bu sefer de yeni yasanın kabul edilmesinin sadece meşru müdafaa olduğunu mu iddia edecek?" dedi.

Sağcı bakanın yanıtı gecikmedi ve Ziyech'e sert bir şekilde saldırarak, "Antisemitik bir futbolcunun İsrail Devleti'ne ahlak dersi vermesi mümkün değildir" dedi.

Tehditkar bir tonla şunları ekledi: "İsrail artık düşmanlarına karşı temkinli davranmayacak... Göreve geldiğimden beri hapishaneler değişti ve Allah'ın izniyle tüm silahlı kişilere ceza uygulayacağız."

Tartışmalı yasa

Bu tartışma, Knesset'in geçtiğimiz Mart ayı sonunda silahlı saldırıların faillerine idam cezası verilmesini öngören yasa tasarısını 62 milletvekilinin desteğiyle kabul etmesinin ardından ortaya çıktı.

Bu yasa, uluslararası ve Filistinli insan hakları örgütleri arasında geniş tepkilere yol açtı. Bu örgütler, gözaltı merkezlerindeki yaşam ve sağlık koşullarının kötüleştiğine dair raporlar ışığında, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan binlerce kişinin akıbeti konusunda endişelerini dile getirdiler.

Siyasi tepkiler

Resmi düzeyde, Fas'taki "Adalet ve Kalkınma Partisi" krize müdahil oldu ve Hakim Ziyech ile dayanışmasını ifade eden bir bildiri yayınladı.

Parti, oyuncunun tutumunu "insani ve cesur" olarak nitelendirerek, tutuklular konusundaki görüşünü dile getirmesinin Fas halkının nabzını ve Krallığın Filistin meselesine yönelik tarihsel tutumunu yansıttığını belirtti.