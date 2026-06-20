Hakemlik uzmanı: İskoçya, Fas karşısında penaltı hak etti… Ken: Öyle bir şey yok

2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda İskoçya milli takımının Fas’a karşı 1-0 mağlup olmasının ardından, hakemin İskoçya lehine penaltı kararı vermemesi geniş çapta tartışmalara yol açtı.

İskoçya milli takımı, İsmail El-Sebari'nin ikinci dakikada maçın tek golünü atmasıyla erken bir darbe aldı ve bu gol, ABD'nin Boston kentinde oynanan karşılaşmada Fas'a değerli bir galibiyet kazandırdı.

İskoçya maç boyunca hücumda zorlansa da, karşılaşmanın en dikkat çeken anı, İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay’ın Faslı orta saha oyuncusu Nail El Ainaoui’nin müdahalesi sonucu ceza sahası içinde yere düşmesi ve penaltı verilmesi yönündeki yoğun taleplerin ortaya çıkmasıydı.

Video Yardımcı Hakem (VAR), pozisyonu inceledikten sonra, Faslı savunma oyuncusunun topa önce dokunduğu gerekçesiyle hakemin oyuna devam etme kararını onayladı; bu karar, İskoçya oyuncuları ve teknik ekibinden geniş çaplı itirazlara yol açtı.

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Ancak İngiliz ITV kanalının hakemlik uzmanı Christina Onkel, kararın yanlış olduğunu vurguladı ve televizyon tekrarlarının El-Einawi'nin topa hiç dokunmadığını gösterdiğini belirtti.

İngiliz "Mirror" gazetesinde yer alan habere göre Onkel, "Video hakeminin ilk aradığı şey topa temas olup olmadığıdır ve cevap hayırdır. İkinci tekrarı net bir şekilde izledik ve topla herhangi bir temas yoktu, aksine oyuncunun sol bacağına arkadan bir müdahale vardı." dedi.

O'Nkel, "Video hakeminin penaltı kararı önermemesi bir hataydı, aynı şekilde saha hakeminin de karar vermemesi bir hataydı. Hakemin maç boyunca birçok fiziksel temasa izin verdiğini biliyorum, ancak bana göre bu çok net bir penaltı" diye ekledi.

İskoç futbol efsanesi Ali McQuist ise maçla ilgili yorumunda bu görüşe katılarak şöyle dedi: “O anı tekrar izlediğimde sol bacağa müdahale olduğunu söyledim. Oyunun devam etmesine izin verilmesinden memnun olmuştum, ancak Christina haklı, hakem bu durumda hata yaptı.”

Keane karşı çıkıyor

Buna karşılık İrlandalı Roy Keane, bu pozisyonun penaltı olduğunu kabul etmedi ve McTominay’ın gerçek bir faulden çok düşmeyi aradığını vurguladı.

Keane, “Basitçe söylemek gerekirse, bunun penaltı olduğunu düşünmüyorum. Bence düşmeye çalışıyordu ve bu önemli bir nokta,” dedi.

Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou da aynı görüşü destekleyerek, “Faslı oyuncu gerçekten bacağını uzattı, ancak bunun penaltı kararı için yeterli olduğunu düşünmüyorum. Bence Maktouminey zaten düşmek üzereydi.” dedi.

İskoçya’nın itirazları bu pozisyonla sınırlı kalmadı; ikinci yarının başında, John McGinn’in Al-Aynawi ile teması sonucu ceza sahası içinde düşmesi üzerine yeni bir penaltı talebi geldi, ancak hakem ve VAR, bu müdahalenin faul olarak değerlendirilmesini gerektirmediğine karar verdi.

Bu mağlubiyetin ardından İskoçya milli takımının bir sonraki tura yükselme şansı zorlaştı; takım, şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Brezilya ile oynayacağı son maçta olumlu bir sonuç almak zorunda kalacak.