Fildişi Sahili futbol efsanesi Didier Drogba, Fildişi Sahili milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda Norveç'e 2-1 yenilerek son 32 turunda elenmesinin ardından hakem ekibine ve video yardım sistemine sert eleştiriler yöneltti.

Drogba'nın eleştirileri maçın bitiminden birkaç dakika sonra geldi. Kendi takımına penaltı verilmemesi nedeniyle öfkesini dile getiren Drogba, hakem kararının "Filler"in maçı çevirme şansını elinden aldığını belirtti.

Fildişi Sahili milli takımının efsanevi kaptanı, “X” platformundaki hesabından şöyle yazdı: “Nicolas Pépé’ye penaltı verilmemesi utanç verici. Tanrım, video teknolojisinin ne faydası var ki?”

Drogba’nın açıklamaları, Fildişi Sahili milli takımının iyi bir performans sergilediği ve maçın bazı dönemlerinde üstünlüğü ele geçirdiği, ancak eline geçen fırsatları değerlendiremediği bir maçın ardından geldi. Norveç milli takımı ise yıldızı Erling Haaland’ın liderliğinde maçı 2-1’lik skorla kazandı.

Bu sonuçla Norveç, daha önce Japonya’yı 2-1’lik zorlu bir galibiyetle mağlup eden Brezilya ile çeyrek finalde zorlu bir karşılaşmaya çıkacak.