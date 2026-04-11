Afrika Konfederasyon Kupası yarı final ilk maçında, Cumartesi akşamı Cezayir'in başkenti Cezayir'deki "5 Juillet" Stadyumu'nda Cezayir'in Union de la Capitale takımı ile konuk Fas ekibi Olympique Safi arasında oynanan heyecan verici karşılaşma, büyük bir hakem tartışmasının ortasında golsüz berabere sonuçlandı.

Maçı, saha hakemi Amin Omar'ın liderliğindeki Mısırlı hakem ekibi yönetti; Mahmoud Ashour ise VAR odasında görev aldı.

Maçta bir dizi tartışmalı hakem kararı yaşandı. 20. dakikada Union Capital oyuncuları penaltı talep etti, ancak hakem karar vermedi. Video hakemi Mahmoud Ashour, vatandaşı Amin Omar'ı görüntüyü incelemesi için çağırsa da, Omar kararından vazgeçmedi ve oyuna devam etti.

54. dakikada Zakaria Draoui, ev sahibi takım adına bir kafa vuruşuyla golü attı, ancak Ömer, golün atılmasından önce topun hakemin vücuduna çarptığı gerekçesiyle video teknolojisine başvurduktan sonra golü iptal etti.

Diğer tarafta, 59. dakikada Olympique Safi oyuncuları bir el faulü nedeniyle penaltı talep etti, ancak Mısırlı hakem bu pozisyonda herhangi bir karar vermedi.

78. dakikada, savunma oyuncusu Hüseyin Dehiri'nin kafa vuruşuyla Union de la Capitale bir kez daha fileleri havalandırdı, ancak gol ofsayt nedeniyle yine iptal edildi.

Konuk takımın kalecisi oyundan atıldı

Maçın en heyecanlı anı 80. dakikada yaşandı. Hakem, video yardımını inceledikten sonra Faslı takımın kalecisi Hamza Hamiani'yi, Union Alger'in bir oyuncusunun yüzüne vurduğu gerekçesiyle oyundan attı.

Maçın geri kalan dakikalarında önemli bir gelişme yaşanmadı ve hakem düdüğünü çalarak maçı golsüz berabere ilan etti. Karar, Fas'ta oynanacak rövanş maçında verilecek.

Bu karşılaşmanın galibi, turnuvanın finalinde Mısırlı Zamalek veya Cezayirli Şabab Belouizdad ile karşılaşacak.

Zamalek, dün Cuma günü oynanan ilk maçta Cezayir'den değerli bir galibiyetle (1-0) dönmüştü.