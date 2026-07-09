Hakemlik tartışmalarının artmasıyla birlikte… FIFA’dan Fas-Fransa maçıyla ilgili olağanüstü bir karar

Perşembe günü yayınlanan bir haberde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA)’nın, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Fransa arasında oynanacak maçtan başlayarak hakemlikle ilgili tartışmaları ortadan kaldırmak için önemli bir adım attığı belirtildi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, çeyrek finallerin açılışını yapacak olan Fransa-Fas maçında, video yardımlı hakemlik teknolojisiyle ilgili son derece önemli bir gelişmenin yaşanacağını doğruladı.

Uluslararası Futbol Federasyonu, bu teknolojinin maçın 90 dakikası boyunca ve gerekirse 30 dakikalık uzatma süresince de etkinliğini sağlamak için yeni bir sistem uygulamaya koyuyor.

Bu gece Boston'daki stadyumda, ilk çeyrek final maçını takip etmek üzere hem VAR hakemi hem de yedek VAR hakemi hazır bulunacak. VAR hakemi Uruguaylı Liodan González, yedek VAR hakemi ise Nikaragualı Tatiana Guzmán olacak.

Bu önlem, VAR sisteminde veya Dallas’taki Uluslararası Yayın Merkezi’nde (IBC) bulunan “VAR” odasında meydana gelebilecek herhangi bir acil durumdan teknolojinin etkilenmemesini garanti altına alıyor.

Diğer bir deyişle, bağlantı kesintisi durumunda, FIFA tarafından onaylanan video yardım teknolojisi protokolüne göre, video yardım hakemi ve yedek video yardım hakemi gerekli incelemeleri yapmak üzere sahada hazır bulunacak.

Aynı durum, saha hakemi Facundo Tello’nun ekran görüntüsünü incelemesi gerektiğinde de geçerlidir.

FIFA yönetmeliklerinin, video yardım teknolojisindeki bir teknik arıza nedeniyle hiçbir maçın durdurulamayacağını açıkça belirttiğini hatırlamak önemlidir. Dolayısıyla, böyle bir durum asla yaşanmayacaktır.

Maçın hakem ekibi nihayetinde altı Arjantinliden oluşacak. Ekibin başında ana hakem yer alacak ve ona yardımcı hakemler Juan Pablo Bellati ile Gabriel Chadi eşlik edecek.

Dördüncü ve beşinci hakemler Dario Herrera ve Cristian Navarro da Arjantinli olup, bunlara altıncı hakem olarak video yardımcısı Hernán Mastrangelo katılacak.

FIFA’nın turnuva başından beri, video hakemlerinin maçların oynandığı stadyumların içinde değil, ABD’nin Teksas eyaletindeki Dallas şehrinde bulunan Uluslararası Yayın Merkezi’nde (IBC) bulunmasını öngören bir sistem uyguladığı belirtiliyor.

Hakem ekibinin tamamı, Dallas’ta bulunan, teknik donanıma sahip tek bir merkezde görev yapıyor ve ABD, Meksika ve Kanada’daki tüm turnuva stadyumlarından canlı yayınları izliyor.

Ancak olası acil durumlara karşı önlem olarak, video hakem ekibinden iki hakem, Fas ile Fransa arasındaki maçın oynanacağı stadyuma sevk edildi.