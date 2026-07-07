"Hakemlik skandalı"... Fransız Litkser, Arjantin'in üçüncü golünde çirkin yüzünü gösterdi

Fransız hakem François Litxer, bu Salı akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin ile oynanan maç sırasında Mısır milli takımı ve teknik ekibinin öfkesini üzerine çekti.

Maç boyunca hakem, Mısırlı oyuncularla herhangi bir temasta Arjantinli oyuncuların tarafını tutarken, Firavunlar lehine olan durumlarda ise farklı bir tutum sergiledi.

Mısırlı oyunculara sarı kart göstermek Fransız hakem için çocuk oyuncağıydı; oysa Arjantinli oyunculara karşı birçok pozisyonda oldukça hoşgörülü davrandı.

İkinci yarıda Zico, muhteşem bir ribaundla Mısır adına bir gol attı ancak video yardım sistemi (VAR), hakemin oyunu tekrar izlemesini sağladı ve Mısırlı oyuncu Marwan Attia’nın, Firavunlar’ın ceza sahası kenarında Lisandro’ya karşı yaptığı faul nedeniyle golü iptal etti.

Bununla birlikte Fransız hakem François Letexier, ikinci yarının uzatma dakikalarında gelen Arjantin’in üçüncü golüyle Mısırlıları öfkelendirdi.

Oyunun başında Salah, sağ kanattan Arjantin ceza sahası içine girdi ve açık bir faul ile durduruldu; aynı anda takım arkadaşı Ömer Marmuş da, Salah'ın pasını alması durumunda kaleye doğru ilerlemesini engellemek amacıyla ceza sahası içinde formasından çekildi.

Top hızla Mısır ceza sahasına geri sekti ve Enzo Fernández, Mısırlı oyuncuların ve teknik ekibin şiddetli itirazları arasında üçüncü golü attı.

Maçı izlemek ve durumu netleştirmek yerine, Fransız hakem, kaleci antrenörü Sa'fan el-Saghir'e, Mısırlı oyunculara ve teknik direktör Hossam Hassan'a kırmızı kart göstererek Mısırlıları kışkırtmakta ustalaştı.

Fransız hakemin bu maçta iki yüzlü davrandığı söylenebilir... Bir yandan maç boyunca Arjantin lehine kararlar verirken, diğer yandan Firavunlar’ı Dünya Kupası’ndan, hakemlik kariyerinde kara bir leke olarak kalacak bir şekilde kasten eledi.