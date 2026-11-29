Manchester City'yi öfkelendiren yalnızca Arsenal karşısındaki 2-2'lik beraberlik değildi. Karşılaşmanın kritik dakikalarında öne çıkan bir dizi tartışmalı hakem kararı da büyük tepki çekti. City'li oyuncular, Premier Lig yarışında kendilerini değerli bir galibiyetten mahrum bırakan açık bir haksızlığa uğradıklarını düşünürken üç pozisyon, hakemi ve VAR'ı eleştirilerin hedefi haline getirdi.

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Pazar akşamı Emirates Stadyumu'nda Premier Lig liderine karşı güçlü bir oyun ortaya koyan Manchester City, iki kez öne geçmeyi başardı ancak son dakikalarda beraberlik golünü kalesinde gördü. Fakat Arsenal ceza sahasında yaşananlar ve diğer iki pozisyon, City'li oyuncular ile teknik direktörleri arasında büyük bir öfke dalgası yarattı. Tartışma, rakip kulüplerin formasını giymiş efsaneler de dahil olmak üzere birçok eski İngiliz futbol yıldızına kadar uzandı.

Karşılaşmaya güçlü başlayan Manchester City, 34. dakikada Josko Gvardiol'un harika pasını değerlendiren Norveçli Erling Haaland'ın golüyle skoru açtı ve takımını öne geçirdi.

Arsenal'in cevabı çok gecikmedi ve Kai Havertz 39. dakikada eşitliği sağladı. Konuk ekip ise ikinci yarının başında, tam olarak 47. dakikada, Ayoub Bouaddi'nin başlattığı etkili bir hücum çabasından yararlanan Enzo Fernandez'in vuruşuyla yeniden öne geçti.

Manchester City değerli bir galibiyete uzanıyor gibi görünüyordu ancak son dakikalar tartışmalı olaylara sahne oldu. Bunların ilki 83. dakikada yaşandı: Jurrien Timber, Eberechi Eze'nin kullandığı kornerin ardından Arsenal'e beraberliği getiren golü attı.

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Gol, Gabriel'in İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'ya yaptığı müdahale nedeniyle City'li oyuncuların itirazları arasında geldi. Donnarumma, topa müdahale etmeye çalışırken ensesine dirsek darbesi aldı.

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Pozisyon VAR'da incelenmesine rağmen hakem golü geçerli saydı. İnceleme Timber'ın olası el temasına odaklanırken Manchester City kalecisi lehine faul verilmedi.

Ancak en çok öfke yaratan pozisyon uzatma dakikalarında yaşandı. Josko Gvardiol'un yükselerek yaptığı kafa vuruşu ağlara giderken İsveçli forvet Viktor Gyökeres koluyla müdahale edip topun kaleye ulaşmasını engelledi.

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Manchester City oyuncuları VAR'ın devreye girmesini bekledi ancak nihai karar onları hayal kırıklığına uğrattı. Pozisyona yönelik yoğun itirazlara rağmen hakem penaltı vermedi.

Tartışmalı olayların listesi bununla da sınırlı kalmadı. Maçta ayrıca Bruno Guimaraes, sarı kartı bulunan Jeremy Doku'nun saçını çekti ve hakem Arsenal oyuncusuna karşı ek bir işlem yapmadı.

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Art arda yaşanan üç olay hakem ekibini büyük bir baskı altına soktu ve VAR'ın tartışmalı pozisyonları çözmedeki rolüne dair soruları, özellikle büyük maçların sonucunu değiştirebilecek pozisyonlar söz konusu olduğunda, yeniden gündeme getirdi.

İngiliz efsanelerinden hakem kararlarına tepki

Öfke yalnızca Manchester City cephesiyle sınırlı kalmadı. Gyökeres pozisyonunda penaltı verilmemesine şaşırdıklarını dile getiren yorumculara ve eski İngiliz futbol yıldızlarına da yayıldı.

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Elliot Anderson, takımının galibiyeti hak ettiğini düşündüğünü belirterek bazı pozisyonlarda Arsenal'in hakem koruması gördüğünü söyledi. Pozisyonu yeniden izledikten sonra ise bunun tamamen net olduğunu ve VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini vurguladı.

Roy Keane ise VAR'ın işlevini sorguladı ve hakem Manchester City'ye penaltı vermiş olsaydı aklı başında hiç kimsenin bu kararı yanlış bulmayacağını söyledi.

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Micah Richards da karar verme konusundaki cesaret eksikliğini eleştirdi. Richards, özellikle maçın kritik bir anında geldiği için hakemlerin penaltı kararının sorumluluğunu üstlenmek istemediklerini öne sürdü.

En dikkat çekici itiraf ise eski Arsenal efsanesi Ian Wright'tan geldi. Wright, Manchester City'nin penaltıyı hak ettiğini kabul etmekte tereddüt etmedi.

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Wright, takımının kaybetmesini görmek istemediğini ancak Manchester City'nin de maçtan hakkını almadan bu şekilde ayrılmasını istemediğini söyledi. Pozisyon Arsenal lehine olsaydı penaltı isteyeceğini ve bu penaltının verilmesi gerektiğini de ekledi.

Gary Neville pozisyonu "şok edici" olarak nitelendirirken Jamie Carragher da eleştirilere katılarak kararın aynı şekilde şok edici olduğunu söyledi.

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Böylece Manchester City, tarihsel olarak Manchester United ve Liverpool ile özdeşleşmiş önemli isimlerden beklenmedik bir destek buldu. Bu tablo, Emirates Stadyumu'ndaki hakem kararlarının yarattığı tartışmanın boyutunu gözler önüne serdi.

Maresca sinirlerine hâkim olamadı: Hakemlere öfkeli mesaj

Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca ise maçın ardından öfkesini gizleyemedi. Takımının şampiyonluk yarışındaki doğrudan bir rakip karşısında üç puana bu kadar yaklaşmış olması, tepkisini daha da artırdı.

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İtalyan teknik adam şunları söyledi: "Çok fazla yorum yapmayacağım ama bu açık bir penaltı ve görmesi son derece kolay. Hakem John Brooks bana elin doğal pozisyonda olduğunu söyledi. Bu bir kaleci için doğru olabilir ama bir forvet için değil."

Maresca şöyle devam etti: "Lehimize açık bir penaltı verilmedi. Bugün hakemlik hakkında konuşmak çok zor, bu yüzden bunu şanssızlık olarak görüp yolumuza devam etmek daha iyi."

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Maresca, Gabriel'in Donnarumma'ya müdahalesine de değindi. Arsenal savunmacısının dirseğinin İtalyan kalecinin ensesinde olduğunu belirten Maresca, oyuncuların kalecilere bu şekilde müdahale etmesine izin verilip verilmediğinin netleştirilmesini istedi.

Öfkesine rağmen Manchester City teknik direktörü doğrudan tansiyonu yükseltmekten kaçınmaya çalıştı. Takımının daha iyi bir performans ortaya koyabileceğini ve hakem kararları hakkında konuşmaya dalmak yerine teknik konulara odaklanılması gerektiğini vurguladı.

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Oyuncularının mücadele etme biçiminden ve maçı en güçlü rakiplerden birine karşı yönetme şeklinden duyduğu memnuniyetin altını çizen Maresca, takımın rekabet gücü konusunda önemli bir mesaj verdiğini ancak istikrarı yakalaması gerektiğini belirtti.

Maresca, "Mücadele etme ve maçı yönetme şeklimiz takdire şayandı. Mesele istikrarı bulmak ve bence rekabet edebilecek durumdayız" dedi.

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Maresca ayrıca Manchester City projesi için mevcut aşamada en önemli şeyin oyun tarzını oturtmak, hücum ve savunma performansını geliştirmek ve takımın etrafındaki baskıyla doğru şekilde başa çıkmak olduğunu ekledi.

İki takım Emirates Stadyumu'ndan birer puanla ayrılırken Manchester City bambaşka bir duyguyla sahadan çıktı. Beraberlik, şampiyonluk yarışında sıradan bir puan kaybı değil, hakem kararlarına dair itirazlar ve gündemde kalmaya devam edecek sorularla dolu bir geceydi. Önde gelen birçok yorumcunun, City'nin son anlarda bir penaltıyı hak ettiği konusunda hemfikir olması da bu soruları daha da güçlendiriyor.