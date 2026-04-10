Hakemlerin yardımıyla... Walid Al-Faraj, Al-Nassr taraftarlarıyla yeni bir savaş mı başlatacak?

Suudi medya mensubu Velid El-Faraj, "X" platformundaki resmi hesabından paylaştığı belirsiz bir tweet'in ardından Al-Nassr taraftarları arasında tartışma yarattı.

Al-Faraj tweetinde şöyle yazdı: "Üç yıldır spor medyasında çalışıyorum, hayatımda yerel, bölgesel, kıtasal ve hatta küresel düzeyde bir kulübün taraftarlarının hakemleri sürekli ve kesintisiz olarak savunduğunu hiç görmedim."

Ve ekledi: "Hakemler her zaman maçlardaki olaylara duygusal bir tepki olarak herkesin saldırdığı bir hedef tahtasıdır. Bu sezon garip bir şey oluyor, olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız."

Suudi medya mensubu tweetinde hangi kulübü kastettiğini açıkça belirtmemiş olsa da, Al-Nassr kulübünün taraftarları yorumlarda ona saldırdı ve bu gizemli mesajın kendilerini kastettiğini düşündü.

Bu tweet, Roshen Ligi'nin 29. haftasında oynanan ve büyük tartışmalara yol açan Al-Ahli ile Al-Fayha arasındaki maçta yaşanan hakem hatalarından birkaç saat sonra geldi.

Al-Nassr bu maçta yer almamasına rağmen, birçok yabancı gazete ve internet sitesi, Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Ligi şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı olmak amacıyla bu hataların başlıca sorumlusu olduğunu öne sürdü.

Al-Nassr, 70 puanla Suudi Ligi'nde lider konumda bulunuyor. İkinci sıradaki Al-Hilal'in 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'nin ise 4 puan önünde yer alıyor, ancak bu iki takımdan bir maç daha az oynamış durumda.

Walid Al-Faraj'ın son dönemde, özellikle kaleci Nawaf Al-Aqidi ve ona yönelik sürekli eleştirileri nedeniyle, Suudi milli takımda da dahil olmak üzere, Al-Nassr taraftarlarıyla birçok kez çatışmaya girdiğini belirtmek gerekir.