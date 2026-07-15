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Hakemleri eleştirdikten sonra… De la Fuente, sert sözleriyle Deschamps’ı zor durumda bıraktı

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
L. de la Fuente
D. Deschamps
Fransa
İspanya
ABD

El Matador'un teknik direktörü yanıt verdi...

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Salı günü 2026 Dünya Kupası yarı finalinde 2-0 mağlup olduktan sonra hakemlikle ilgili şikayetlerde bulunan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps’a yanıt verdi.

Deschamps, mağlubiyetin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sadece bir soru soracağım… Hakem, Dünya Kupası yarı final maçını yönetmek için yeterli seviyede miydi? Bu soruya cevap vermeyeceğim, ancak birçok tartışmalı durum vardı.”

Deschamps sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda hakem hakkında konuşursam, kaybettiğimiz için mazeret aradığım söylenecek, ancak aynı soruyu tekrarlıyorum: Hakem, Dünya Kupası yarı finalini yönetmeye uygun muydu?”

Sözlerine şöyle devam etti: “Tartışmalı olan sadece penaltı değildi, başka şeyler de vardı. Hakemle kişisel bir sorunum yok, ancak herkes bu soruyu sorabilir.”

Di La Fuente ise Deshamps’ın açıklamalarıyla ilgili sorulduğunda basın toplantısında şöyle yanıt verdi: “Sonuçlar istediğiniz gibi gitmediğinde, her zaman bir mazeret bulabilirsiniz.”

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Fransız "Foot Mercato" ağının aktardığına göre şunları ekledi: "Bazen bugün olanlar bize (grup aşamasında) Uruguay ile oynadığımız maçı hatırlattı. Ancak, eğer durum Deschamps'ın dediği gibiyse, bunu daha önce de yaşadık."

Şöyle devam etti: “Aslında, bir golümüz iptal edildi. Bu konuyu tartışacak havada değilim. Hakemlik konusunda bazı zor anlar yaşadık. Bu durum bize Uruguay maçımızı hatırlattı. Haksızlığa uğradığımızı hissettiğimiz birkaç durum vardı. Hakem, birçok faulde aşırı hoşgörülü davrandı. Uruguay karşısında gerçekten çok tatsız bir durum yaşadık. Bu adil değildi."

Sözlerini şöyle tamamladı: “Benim istediğim şey, herkesin daha iyi olması: hakemler ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi.”

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