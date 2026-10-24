Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Real Madrid maçı öncesinde hakem konusunda çıkan tartışmalarla ilgilenmeyi reddederek, dikkatini takımını El Clasico zirvesine hazırlamaya vermeyi tercih etti; ayrıca Kraliyet ekibinin teknik direktörü José Mourinho'ya dikkat çekici bir övgü yöneltti.

Flick'in açıklamaları, İspanya Ligi'nin onuncu haftasındaki zirve mücadelesi öncesinde, yarın pazar günü "Camp Nou" sahasında oynanacak merakla beklenen maça hazırlık amacıyla bugün cumartesi düzenlenen basın toplantısında geldi.

El Clasico öncesinde hakem konusundaki tartışmaların artması karşısında Flick, hakemlere olan güvenini vurgulayarak, dışarıdaki tartışmaların maçın atmosferini etkilemesine izin vermek yerine her tarafın kendi oyuncularını koruması gerektiğini belirtti.

Flick hakem tartışmasına girmeyi reddetti

Hakemler etrafında dönen tartışmanın El Clasico'nun hakemini etkileyip etkilemeyeceği sorulduğunda Barcelona teknik direktörü güvenle şu yanıtı verdi: "Etkilemeyecek. Ben hakemliğe güveniyorum, iyi bir hakemlik seviyesi görüyoruz ve her birimizin kendi oyuncularını koruması gerekiyor."

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Flick ayrıca, hakem konusundaki sık açıklamaları nedeniyle Real Madrid'e yöneltilen eleştirilere karışmaktan kaçındı ve açıklamalarını medyada tartışma malzemesine dönüştürmek istemediğini vurguladı.

Bu konuda "AS" gazetesinin aktardığına göre şunları söyledi: "Ben dikkatimi takımımı hazırlamaya vermeyi tercih ediyorum. Bu konu basın başlıklarıyla ilgili bir şey, ben ses getiren hiçbir başlık istemiyorum. Tek istediğim takımıma odaklanmak."

Mourinho'ya özel övgü

Mourinho hakkında konuşan Flick, Portekizli teknik adama büyük bir saygı gösterdi ve uzun yıllar boyunca bu seviyedeki kulüpleri çalıştırabilme yeteneğinin onun kalitesini ve tecrübesini yansıttığını ifade etti.

Barcelona teknik direktörü şunları söyledi: "Mourinho'ya büyük saygı duyuyorum. Bir insan bu seviyedeki takımları uzun yıllar yönetiyorsa, bu onun kalitesini yansıtır ve bunu çalıştırdığı tüm kulüplerde kanıtladı."

Flick, daha önce Mourinho'yu ziyaret ettiğini ve onun yönetiminde çalışan Alman oyuncuların ondan büyük bir hayranlıkla bahsettiğini ekledi; ardından onu şöyle tanımladı: "O, meslekte bir meslektaş ve harika bir dost."

Flick, Mbappé'yi durdurmayı nasıl planlıyor?

Barcelona'nın Mbappé'nin tehlikesine nasıl karşı koyacağına gelince, Flick Fransız yıldızı markaja almak için özel bir plan açıklamadı, ancak hem hücum hem de savunma durumlarında kolektif disiplinin ve iyi pozisyon almanın önemini vurguladı.

Şunları açıkladı: "En önemlisi, topla ve topsuz, sahada iyi pozisyon almamız ve savunma hattının bütünlüğünü korumamız. Her şeyi doğru şekilde uygularsak, hücumlara karşı savunma yapmak arka hattımız için daha kolay olacaktır."

Flick ayrıca Pau Cubarsí ve Gerard Martín ikilisini överek birlikte gelişimlerine dikkat çekti ve şöyle dedi: "Cubarsí ve Gerard çok iyi durumdalar, ortaya koydukları şey hayranlık verici. İkisi birlikte gelişiyor."