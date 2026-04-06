Nisan ayında oynanan Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki üç maçlık serinin ilk karşılaşması, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ve hakem kararları nedeniyle büyük tartışmalara sahne oldu.

Atlético Madrid, Gerard Martín'e gösterilen kırmızı kartın iptal edilmesi nedeniyle hakem Busquets Ferrer'in kararını eleştirdi ve hakemler teknik komitesinden açıklama talep edecek.

Gerard Martín pas atmaya çalışırken topa dokundu, ancak Almada'nın ayak bileğine bastı. Hakem Busquets Ferrer bunu ciddi bir faul olarak değerlendirip kırmızı kart gösterdi, ancak VAR odasından Milero López karara itiraz etti ve hakemi kararı değiştirmesi için çağırdı.

"AS" gazetesi, "Bu karar, Atlético Madrid'i öfkelendirdi. Kulüp, hakemler teknik komitesinden açıklama talep edecek. Bunun nedeni, oyunların analiz edilmesi ve hataların kabul edilmesi için kullanılan 'Tiempo de Revisión' programında, Atlético'nun pozisyonunu destekleyen bir emsal bulunmasıdır" dedi.

Real Betis ile Rayo Vallecano arasındaki maçta, hakem teknik komitesi, Valentin'in ilk başta topa dokunmuş olmasına rağmen, Ratiu'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart görmesi gerektiğini kabul etmişti.

Komitenin o zamanki açıklamasında şöyle deniyordu: "Rakibini yaralama tehlikesi açıkça ortada olan ani ve sert bir müdahale yaptı. Her iki oyuncunun da aynı pozisyonda olduğu eşit güçteki bir çarpışmada kimin topa ilk dokunduğu belirleyici değildir. Faul yapan oyuncuya kırmızı kart gösterilmeliydi."

Atlético Madrid, Real Betis-Rayo Vallecano maçında olduğu gibi, Gerard Martín'in şiddetli müdahalesi nedeniyle doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmasını talep ediyor.

Hakem Teknik Komitesi (CTA) henüz nihai kararını açıklamadı; komite, tüm görüntüleri analiz etmek üzere yarın Salı günü toplanacak.

Gazetenin kaynaklarına göre, komite üyelerinin çoğu Gerard Martin'in doğrudan oyundan atılmayı hak ettiğine ve bu durumun Betis ile Rayo Vallecano arasındaki maçtaki olaya benzer olduğuna inanıyor.

Aslında, yarın yayınlanması beklenen görüntü inceleme programı, aşırı güç kullanımı nedeniyle kartın onaylanması gerektiğini gösterecek.

