Hakemler hatayı kabul etse de, temyiz komitesi Barcelona maçı öncesi Athletic Bilbao'yu şoke etti

İspanyol hakem sisteminde eşi görülmemiş bir ayrışmayı perçinleyen şok bir kararla, resmi "İnceleme zamanı" videosu hakemin hata yaptığını ve VAR'ın müdahale etmesi gerektiğini kabul etmesine rağmen, Temyiz Komitesi Yuri Berchiche'nin kırmızı kartını iptal etmeyi reddetti; bu karar Barcelona maçına saatler kala geldi.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Athletic Bilbao savunmacısı Yuri Berchiche'ye verilen cezaya ilişkin Temyiz Komitesi'nin tam kararına ulaştı; bu karar Bask kulübünü şok etti ve geniş çaplı hukuki tartışmalara yol açtı.

Komite bu sabah, Yuri'nin geçtiğimiz cumartesi hakem Soto Grado tarafından atılması nedeniyle bir maçlık men cezasına çarptırılmasına yönelik kararına karşı yapılan temyiz başvurusunu reddetmişti. Bu karar, geçtiğimiz salı yayınlanan "İnceleme zamanı" videosunda açık bir hakem hatası bulunduğunun kabul edilmesi ve hakem Valentin Pizarro'nun yönettiği video teknolojisinin müdahalesinin gerekli olduğunun teyit edilmesinin ardından hem oyuncunun hem de kulübün öfkesini çekmişti.

Athletic Bilbao, zamanında ve uygun biçimde bir temyiz başvurusu yaparak oyuncunun kartının iptalini talep etmiş, bunu yaparken hakem komitesinin videosunu kanıt göstermiş ve açıkça "25 Ağustos 2026 tarihli, 2627_O_0004 numaralı davada Disiplin Komitesi'nin verdiği kararın iptalini ve Yuri Berchiche'nin atılmasında açık bir esasa ilişkin hata bulunduğunun ilan edilmesini" talep etmişti; dolayısıyla bir maçlık men de dahil olmak üzere tüm disiplin sonuçlarının iptalini istemişti.

Dahası kulüp, videodaki hakemlerin teknik komitesinin bizzat itirafına dayanmıştı; bu komite disiplin amacıyla "eylemin açık bir gol fırsatını engellemediğini ve resmi teknik görüşün kartsız direkt serbest vuruşun uygun karar olduğunu" bildirmişti.

Gerekçenin şoku: Video yalnızca eğitim amaçlı

Ancak Temyiz Komitesi bu argümanı tamamen çürüttü ve kararında "İnceleme zamanı" videosunun yeni bir delil olarak kabul edilmesinin "önemini belirlemediğini ve sonuçlarının bu komite için bağlayıcı olduğu anlamına gelmediğini" vurguladı.

Komite, İdari Spor Mahkemesi'nin daha önceki bir kararına atıfta bulundu; bu karar programın "yalnızca bilgilendirici, eğitici ve öğretici bir amacı olduğunu, hakem kararlarını açıklamayı ve oyun kurallarının anlaşılmasını pekiştirmeyi hedeflediğini" ve "hakemlerin teknik komitesinin sonradan yaptığı değerlendirmeler ile hakem raporları arasında bir tabiiyet ilişkisi kuran hiçbir yasal metnin bulunmadığını, programda yer alan görüşlerin disiplin organlarını bağlamadığını" belirtiyordu.

Komite ayrıca programın "salt öğretici bir amacı olduğunu ve dolayısıyla tartışmalı bütün oyunları değil, bazılarını rastgele analiz ettiğini" ekledi.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz



Dilsel oyun: Açık hata

Komite gerekçesinde bundan da öteye giderek terimler arasında ayrım yaptı ve hakemlerin videosunda kullanılan "açık ve bariz hata" ifadesinin, hakemin performansının teknik değerlendirmesi ve VAR müdahalesi kriteri kapsamına girdiğini; Disiplin Yasası'nın 27.3 ve 137.2 maddelerinde yer alan "bariz maddi hata" ifadesinin ise "hakem kararının iptaline izin veren istisnai hukuki dayanak" olduğunu vurguladı.

Komite şunu açıkladı: "Teknik alanda benzer bir ifadenin kullanılması, gerekli hukuki dayanağın varlığını otomatik olarak kanıtlamaz. Aksinin kabulü, hakemlerin teknik komitesinin sonraki kararına bağlayıcı bir etki atfetmek anlamına gelir ki bu, federasyon yönetmeliklerinin tanımadığı ve Spor Tahkim Mahkemesi'nin açıkça reddettiği bir durumdur."

Karar, sunulan delillerin "hakem kararında teknik bir farklılık gösterdiği, açık bir esasa ilişkin çelişki göstermediği" ve "hakemlerin teknik komitesinden gelmiş olsa bile başka olası bir yorumun varlığının, hakem kararını koruyan doğruluk karinesini çürütmeye yetmediği" sonucuna vardı.

Çifte zarar argümanının reddi

Komite ayrıca Athletic Bilbao'nun öne sürdüğü "çifte sportif zarar" argümanını da reddetti ve şunu açıkladı: "Maç sırasındaki sayısal eksiklik, hakem kararının doğrudan bir sonucudur; sonraki men cezası ise disiplin sisteminden kaynaklanmaktadır. Biz aynı eyleme yönelik iki disiplin cezasıyla değil, farklı nitelikte sonuçlarla karşı karşıyayız."

Buna dayanarak Komite, Athletic Bilbao'nun temyizini reddetmeye ve Yuri Berchiche'nin bir maçlık men cezası ile buna bağlı para cezaları da dahil olmak üzere 25 Ağustos 2026 tarihli Disiplin Komitesi kararını bütünüyle onaylamaya karar verdi; kulübün İdari Spor Mahkemesi önünde ihtiyati tedbir talebinde bulunma imkânı da kalmadı.