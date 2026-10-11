Hakemler, Feyenoord-AZ maçındaki tartışmalı VAR pozisyonunu değerlendirdi ve net bir sonuca vardı

Goedemorgen Eredivisie adlı ESPN programında hakemlerden sorumlu Raymond van Meenen, Feyenoord-AZ (2-0) maçındaki penaltı pozisyonunun değerlendirileceğini söylemişti. Değerlendirme sonucunda bir karara varıldı.

VAR, hakem Danny Makkelie'nin saha kenarında pozisyonu yeniden izlemesi için monitöre çağrılmasından sonradan pişmanlık duyduğunu ESPN'e bildirdi.

Makkelie, Feyenoord kalecisi Tjark Ernst'in AZ forveti Mexx Meerdink'e yaptığı müdahale nedeniyle ilk olarak penaltı kararı verdi. Müdahalede Hollanda millî takım oyuncusunun ayağına temas edildi ve Meerdink yere düştü.

VAR'ın tavsiyesi üzerine görüntüleri yeniden izleyen hakem kararını değiştirdi. Böylece AZ, devre arasından kısa süre önce penaltı kazanamadı.

Değerlendirmenin ardından VAR, Makkelie'yi monitöre çağırmanın hata olduğu sonucuna vardı.

ESPN'e göre VAR, arkadan çekilen ağır çekim görüntü de dâhil olmak üzere pozisyonu yeniden inceledikten sonra Makkelie'nin ilk kararının doğru olduğu ve dolayısıyla müdahale için bir neden bulunmadığı görüşüne vardı.

ESPN, "VAR, en net görüntüler mevcut olmasına rağmen maç sırasında bu görüntüleri incelememiş olmaktan pişmanlık duyuyor. Hata VAR merkezinde yapıldı" diye yazdı.