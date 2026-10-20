Hakemler Barcelona'ya yardım mı etti? Pellegrini sessizliğini bozdu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı

Real Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini, takımının İspanya La Liga'da Barcelona'ya 5-2 kaybettiği maça eşlik eden hakem tartışmalarına rağmen, Şampiyonlar Ligi'ndeki Hollanda ekibi Feyenoord ile yapacağı karşılaşma öncesinde hakemlerin dürüstlüğünü sorgulamayı ya da onları bir takıma diğerinin aleyhine kasıtlı olarak yardım etmekle suçlamayı reddetti.

Pellegrini, maça özel düzenlenen basın toplantısında, hakemlerin maç sonuçlarını etkilemeyi kasıtlı olarak yapmadıklarını söyledi ve hakem sisteminde iyileştirilmesi gereken yönler bulunduğunu kabul etmekle birlikte dürüstlüklerine olan güvenini vurguladı.

Betis'in teknik direktörü şunları ekledi: "Hakemlerin bir takıma diğerinin aleyhine yardım etme gibi bir niyeti olduğunu düşünmüyorum. Hakemlerin dürüstlüğünden şüphe etmiyorum. İyileştirilmesi gereken yönler var, ancak önceden tasarlanmış herhangi bir kasıt olduğunu düşünmüyorum, kötü bir niyet de yok."

Şilili teknik adamın bu açıklamaları, son Barcelona maçının Betis saflarında öfke yaratmasının ardından geldi. Bunun nedeni, ilk yarıda Giovani Lo Celso'nun takıma 2-2'lik beraberliği getirecek golünün iptal edilmesi ve 54. dakikada Facundo Bernal'in kırmızı kart görmesiydi.

Fornals hakem konusuyla meşgul olmayı reddediyor

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Real Betis orta saha oyuncusu Pablo Fornals ise hakem tartışmasını geride bırakmayı ve beklenen Avrupa karşılaşmasına odaklanmayı tercih etti; peş peşe oynanan maçların baskısının takıma önceki maçta yaşananlar üzerinde uzun süre durma fırsatı tanımadığını vurguladı.

Fornals, oyuncuların zihinsel durumu iyi olsun ya da olmasın, takımın bu tartışma üzerinde duramayacağını söyledi ve her 3 günde bir maç oynamanın kendilerine sonuçları hızla geride bırakıp bir sonraki mücadeleye odaklanmayı dayattığını açıkladı.

İspanyol orta saha oyuncusu, Betis'in kendi sahasında üst üste dördüncü maçına çıkmaya hazırlandığını belirterek, taraftarları önünde güçlü bir performans sergilemeyi ve takımın Barcelona karşısında dönem dönem güçlü mücadele verdiği son maçtaki yenilgiyi telafi etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Fornals maçtaki hakem kararları hakkında bir yargıda bulunmaktan kaçındı; nihai kararları hakemin video yardımcı hakem teknolojisiyle (VAR) iş birliği içinde aldığını ve bu kararlar hakkındaki tartışmanın zaten olanı değiştirmeyeceğini belirtti.

Her iki tarafın da maçlar boyunca üstünlük sağlamaya çalıştığı bir ortamda takımın odağının Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına yöneldiğini; video teknolojisinin incelemesini hak eden durumları belirleme sorumluluğunun ise hakemlerin yetkisinde kaldığını ekledi.

Real Betis, Barcelona yenilgisinin ardından yeniden kazanmaya çalıştığı bir moralle Avrupa karşılaşmasına çıkıyor; ancak turnuvada güçlü bir başlangıca sahip. Takım, Fransız ekibi Lille'i 3-2 ve Portekiz ekibi Porto'yu aynı skorla mağlup ederek üst üste iki galibiyet elde etti ve lig aşamasının ilk iki haftasında 6 puan topladı.