Hakemle şiddetli tartışma… Vinícius, golünün iptal edilmesine sert sözlerle yanıt verdi

Perşembe günü sabahın erken saatlerinde, grup aşamasının üçüncü turunda Brezilya milli takımı ile İskoçya arasında oynanan maçta, bir hakem kararı Brezilyalı oyuncu Vinícius Júnior’u öfkelendirdi.

Brezilya, Vinícius Júnior'un 7. ve 45+3. dakikalarda attığı iki gol ve Matheus Cunha'nın attığı üçüncü golle 3-0 galip geldi. Böylece Samba Takımı, aynı puana sahip Fas'ın gol farkıyla önünde, 7 puanla grubun zirvesine oturdu.

Vinícius ilk golü attıktan sonra tekrar gol atmaya çalıştı ve büyük bir sevinçle bunu başardı, ancak hakem golü iptal edince Brezilyalı oyuncunun öfkesi patladı.

Olay, maçın 22. dakikasında Meksikalı hakem César Ramos'un kararıyla Brezilyalı oyuncunun golünün iptal edilmesiyle yaşandı.

"AS" gazetesine göre, Brezilyalı oyuncu kararın açıklanmasının ardından hakeme "Bu bir utanç" dedi. Vinícius bu karardan memnun değildi ve kısa sürede hakemle sert bir söz düellosuna girdi.

Saldırı, İskoçya'nın kendi yarı sahasında yaptığı bir hatayla başladı. Vinícius, rakip savunmanın kargaşasından yararlandı ve ileriye doğru ilerleyerek Hendry'nin ayağını geçti; bu da onun ceza sahasına doğru dripling yapmasına olanak sağladı ve pozisyon, ağlara giden güçlü bir yerden vuruşla sonuçlandı.

İlk başta gol herhangi bir itiraz olmaksızın sayıldı, ancak Meksikalı hakem pozisyonu tekrar inceledi ve Vinícius’un İskoç savunma oyuncusunun ayağına dokunduğu sonucuna vararak Brezilya milli takımının attığı golü iptal etti.