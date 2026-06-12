Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), geçen sezon Asya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde takımının Japon ekibi Machida ile oynadığı maçta hakeme saldırdığı gerekçesiyle, Al-Ittihad takımının savunma oyuncusu Ahmed Sharahili'ye ağır bir ceza verdiğini duyurdu.

Al-Ittihad, bir dizi tartışmalı hakem kararının yaşandığı maçta Machida'ya 1-0 yenilerek turnuvadan elenmişti.

Maçın ardından Şarahili hızla hakeme doğru koşarak onu sert bir şekilde itti ve bu hareketi üzerine hakem ona kırmızı kart gösterdi.

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Asya Futbol Konfederasyonu (AFC), Ahmed Sharahili'yi gelecek sezon Elit Turnuvası'nda 10 maçtan men etme ve 10 bin dolar para cezasına çarptırma kararı aldı.

Böylece Şarahili, takım gelecek sezon turnuvada ilerleyen turlara kalırsa, Al-Ittihad'ın maçlarının çoğunda forma giyemeyecek.

Al-Ittihad, geçen sezonu Roshen Ligi'nde beşinci sırada tamamladıktan sonra, turnuvanın eleme turlarına katılmaya hak kazandı.