Hakemi darp eden Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra'ya 640 gün ceza

Bayrampaşa'nın sahaya inerek maçın hakemini darp eden asbaşkanı Gökhan Çıra, PFDK'dan ağır bir ceza aldı.

Misli.com 3. Lig 4. Grup maçında hakem Necati Selçuk Şahin'i tehdit ederek darp eden Bayrampaşa Asbaşkanı Gökhan Çıra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) 640 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

Ne olmuştu?

Bayrampaşa'nın Karbel Karaköprü ile oynadığı lig karşılaşmasının 67'nci dakikasında takımı 2-1 gerideyken hakemin verdiği kararlara tepki gösteren Çıra, sahaya inerek karşılaşmanın hakemi Necati Selçuk Şahin'e tepki göstermişti. 10 dakika sahada kalarak Şahin'i darp eden Çıra, maçın hakemi tarafından kırmızı kart gördükten sonra emniyet mensupları tarafından güçlükle tribüne çıkartılmıştı.

Yaşanan olayların ardından bir süre duran karşılaşma daha sonra kaldığı yerden devam ederken, Bayrampaşa 76'da Şahin Aygüneş ve 84'te Göksen Serhan Durmuş'un golleriyle sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu aldığı karar doğrultusunda Çıra'ya 640 gün hak mahrumiyeti cezası verirken, Bayrampaşa cephesinin bu karara tepki gösterip göstermeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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Hakemlere gösterilen tepkilere geçmişten bugüne oldukça sert cezalar veren PFDK, 2015'te oynanan Trabzonspor-Gaziantep maçının ardından Trabzonsporlu yöneticilerin hakemleri dört saat boyunca soyunma odasında tutmasından ötürü bordo-mavili oldukça ağır cezalar vermişti. Oyçokluğu ile alınan karar doğrultusunda o dönemin Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu 280 gün hak mahrumiyeti cezası alırken, Karadeniz temsilcisinin altı yöneticisi de birer yıllık hak mahrumiyeti cezası almıştı.