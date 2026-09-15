Hakem yorumu: Real Madrid'in galibiyeti sonrası Konaté'nin eli ve Huijsen'e yapılan müdahale mercek altında

Bugün oynanan Real Madrid ile Elche karşılaşmasında, İspanya La Liga mücadeleleri kapsamında, bazı tartışmalı hakem kararları yaşandı.

Real Madrid, Carlos Espi'nin maçın uzatma dakikalarında kaydettiği üçüncü golle (3-2) rakibinin sahasından 3 değerli puanla döndü.

Ancak hakem Jesus Gil Manzano, heyecanlı geçen maç boyunca verdiği bazı kararlarla tartışma yarattı.

48. dakikada Elche, German Valera'nın topunun Konate'nin eline çarpmasının ardından penaltı talep etti, ancak hakem Gil Manzano herhangi bir hata olmadığından emindi.

İspanyol "Archivo VAR" platformu ise pozisyonla ilgili şu yorumu yaptı: "Konate'nin Elche - Real Madrid maçındaki el teması penaltıyı gerektirir mi? Cevap hayır."

Ve şöyle açıkladı: "Fransız savunmacı topun yönünü dirseğiyle kornere değiştiriyor, kolu vücuduna yapışık ve tamamen doğal bir konumda. Ceza gerektiren bir ihlal olarak değerlendirilmekten çok uzak bir el teması."









Son dakikalarda Real Madrid oyuncuları, Elche oyuncusu Osorio'nun dirseğiyle Huijsen'in yüzüne vurmasından ve Dos Valera'nın Cucurella'nın ayak bileğine vurmasından şikayet etti, ancak hakem buna karşılık vermedi.

Archivo VAR şunları söyledi: "Osorio'nun Huijsen'e karşı pozisyonu doğrudan kırmızı kartı hak ediyor mu? Cevap hayır."

Ve devam etti: "Forvet müdahaleyle risk almış olsa da, kolunu açmadığı ve onunla belirgin bir hareket yapmadığı için müdahale bir saldırı (şiddetli davranış) olarak sınıflandırılmıyor."

Ve şöyle bitirdi: "Manzano sarı kartı bile göstermedi, oysa bunu yapması gerekirdi."









Gil Manzano'ya düşük not

Archivo VAR platformu, hakem Gil Manzano'yu resmi sitesi üzerinden eleştirdi ve ona 10 üzerinden yalnızca 3 puanlık düşük bir not verdi.

Ve şunları söyledi: "Kriterler: Gil Manzano, Elche - Real Madrid maçında son derece kötü bir hakemlik performansının ardından tam bir başarısızlık sergiledi. Video Yardımcı Hakem (VAR) müdahalesini gerektiren ağır hatalar yapmamış olsa da, birçok değerlendirme hatası yaptı; anlaşılmaz bir şekilde cezasız kalan Tete Morente'ye defalarca sarı kart göstermeyi başaramadı."

Ve devam etti: "Ayrıca ilk yarıda Huijsen'e yaptığı ve saldırı olarak değerlendirilmeye çok yakın olan müdahalesi için Osorio'yu, ve doğrudan bir temas olmayan Güler'e yaptığı sert müdahalesi için Chust'u uyarmayı başaramadı. Şanslıydı; tam bir çarpışma olsaydı, doğrudan kırmızı kart olurdu."

Ve şunu ekledi: "Herhangi bir faul bile vermedi. Basitçe, maç ondan fazlasını gerektirmemesine rağmen sorumluluğun gereğini yerine getiremedi. Üst düzey hakemler nezdindeki güvenini kaybetmeye başladı; bu, geçen sezon başlayan bir eğilim."

Ve platform şunu ilave etti: "Tartışma: Maçta, aslında ciddi olmayan iki tartışmalı olay yaşandı. Birincisi, Osorio'nun Huijsen'e yaptığı sert müdahalenin cezasız kalması ki bu tuhaf bir durum. Bu müdahale, gerçek bir dirsek hareketi olmadığı için saldırı sayılmadı, ancak açık bir sarı kartı hak ediyordu."

Ve şunu belirtti: "Ardından, ikinci yarıda Konate'ye yönelik bir el teması olduğu iddia edildi; bu, kolunun vücuduna yakın ve doğal bir konumda olması nedeniyle temelsiz bir iddiaydı."