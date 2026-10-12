Hakem yorumcusundan sürpriz açıklama: Al Wasl oyuncusu Al Ahli karşısında kırmızı kartı hak etti!

Suudi "El-Cezire" gazetesinin hakem analisti, eski uluslararası hakem Saad el-Kesiri, Suudi Al Ahli ile Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wasl karşılaşmasındaki tartışmalı hakem kararları dosyasını açtı ve Emirlikli ekibin oyuncularından birinin, "Er-Raki"nin kanat oyuncusu Salih Ebu'ş-Şamat'a yönelik davranışı nedeniyle maç içinde kırmızı kart görmeyi hak ettiğini vurguladı.

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El-Kesiri, olayın 40. dakikada yaşandığını, Al Wasl oyuncusu Sofiane'ın Ebu'ş-Şamat ile konuşurken elini ağzına koyduğunu ve bu davranışa Al Ahli oyuncusuna yönelik sözlü sataşmanın da eşlik ettiğini belirtti. Hakem uzmanına göre yaşananlar ayıplanacak davranış kapsamına giriyor ve kırmızı kart gösterilmesini gerektiriyordu.

Hakem analisti, Katarlı hakem Abdulrahman Casim'in bu durumda daha kesin bir karar almasının gerektiği görüşünde. Özellikle de olayın iki oyuncu arasındaki basit bir konuşmayla sınırlı kalmadığını, El-Kesiri'nin saha içindeki disiplin kurallarına aykırı gördüğü bir davranışla bağlantılı olduğunu kaydetti.

El-Kesiri, Al Wasl oyuncusunun kırmızı kartı hak ettiğini söyledi ve elini ağzına koymasının ve Ebu'ş-Şamat'a sözlü sataşmasının ayıplanacak bir davranış olduğunu, hakemin oyuncunun sahada kalmasına izin vermek yerine olayı kuralların gerektirdiği şekilde ele alması gerektiğini ifade etti.

Buna karşılık hakem uzmanı, video yardımcı hakeminin rolünü övdü ve VAR'ın hakemi durumu ekranda izlemeye çağırarak görevini yerine getirdiğini vurguladı. Ancak kendi görüşüne göre Abdulrahman Casim, pozisyonu izledikten sonra doğru kararı vermedi.

El-Kesiri değerlendirmesini, kırmızı kart gösterilmemesinin maça etki eden bir karar olduğunu belirterek tamamladı ve olayın kesin bir hakem müdahalesini gerektirdiğini savundu. Bu açıklamalar, oyuncular arasında gerginlik ve tartışmalara sahne olan Al Ahli - Al Wasl karşılaşmasının olaylarıyla ilgili tartışmayı yeniden alevlendiriyor; bu tür davranışlara yönelik talimatların net biçimde uygulanması yönünde çağrılar da sürüyor.