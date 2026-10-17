Hakem yorumcusu, Betis'in iptal edilen golü sonrası öfkesini gizleyemedi: Bu futbol değil!

"Cope" radyosundaki "Tiempo de Juego" programının hakem yorumcusu Pedro Martín, Real Betis oyuncusu Giovani Lo Celso'nun Barcelona karşısındaki golünün iptal edilmesi kararına sert bir şekilde yüklendi. Martín, Cucho Hernández'in elle oynamasının gol vuruşundan yaklaşık 15 saniye önce gerçekleşmesine rağmen değerlendirmeye alınmasının, hakem talimatlarının uygulanmasındaki bir aksaklığı yansıttığını belirtti.

Real Betis ile Barcelona arasındaki karşılaşma, hakem Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın Lo Celso'nun ilk yarıda kaydettiği golü, video yardımcı hakem "VAR" odasından çağrılmasının ardından, atak geliştirme sırasında Cucho Hernández'in elle oynama ihtimalini incelemek üzere iptal etmesiyle geniş bir tartışma yaşandı. Böylece Endülüs ekibi, maçın önemli bir bölümünde kendisine eşitliği getirecek bir golden mahrum kaldı.

Martín, sorunun hakemin elle oynamayı, iki olay arasındaki zaman farkına rağmen golle sonuçlanan atağın bir parçası olarak değerlendirmesinde yattığını söyledi ve bu tür durumlarda kuralların uygulanma biçiminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Hakem yorumcusu şöyle devam etti: "Sorun, hakemin elle oynamayı kasıtlı saymasında ve bunun golle sonuçlanan hareketin içinde gerçekleştiğini düşünmesinde. Elle oynama durumlarında yaşananlar artık bir şakaya dönüştü, geçen gün de sıra Betis'e geldi."

Martín, talimatlara yönelik eleştirilerini sürdürerek bu tür kararların tekrarlanmasının uygulamanın ne kadar tutarlı olduğuna dair soru işaretleri doğurduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Bütün bunlardaki sorun şu: Bu talimatlardan vazgeçilmesi gerekiyor, hepsi bu. Geçen gün insanlar Porto'nun aleyhine verilen elle oynama kararına itiraz etmedi. Karar bizim lehimize de olsa aleyhimize de olsa, bu temasların bu şekilde değerlendirilmesini kabul edemeyiz, çünkü bu futbol değil."

Yorumcu, topun Cucho Hernández'in kontrolünde olduğunu vurgularken, Lo Celso'nun golünden çok uzun süre önce gerçekleşen elle oynamanın değerlendirmeye alınmasına karşı çıktı ve şunları ekledi: "Bu bir elle oynamadır ve top Cucho Hernández'in kontrolündedir, ancak golden 15 saniye önceki bir elle oynamayı değerlendirmeye alamazsınız."