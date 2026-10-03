Hakem uzmanından Kooora'ya: El Hamdan'ın topu Suudi Arabistan lehine penaltı değil

Mısırlı eski uluslararası hakem ve hakemlik uzmanı Rıza el-Beltaci, bugün cumartesi akşamı Arap Körfezi Kupası (Halici 27) yarı finalinde oynanan Katar karşılaşmasında Suudi Arabistan Milli Takımı oyuncularının penaltı istediği pozisyonu değerlendirdi.

111. dakikada Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızı Abdullah el-Hamdan'ın sert vuruşu, ceza sahası içinde Katarlı oyunculardan birinin eline çarptı; ancak hakem penaltı kararı vermeyi reddetti.

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El-Beltaci bu pozisyon hakkında "Kooora"ya yaptığı özel açıklamada şunları söyledi: "Kanun yorumuyla ters düşsem bile, bunu penaltı olarak görmüyorum. Kesinlikle kasıt görmüyorum, dolayısıyla bu bir penaltı değil."

Cidde şehrindeki Kral Abdullah Spor Şehri'nde (Parlayan Mücevher) yer alan İnma Stadı'nda oynanan maç, normal süre ve uzatmaların golsüz berabere bitmesinin ardından Suudi Arabistan'ın penaltı atışlarıyla kazanmasıyla sona erdi. Böylece ev sahibi ekip, Birleşik Arap Emirlikleri ile Umman karşılaşmasının galibiyle eşleşti.

Suudi Arabistan, Körfez Kupası'nın birinci grubunu 9 puanla lider tamamlamış ve ikinci sıradaki Umman'ın 4 puan önünde yer almıştı.

Diğer yandan Katar, 7 puanla ikinci grubu ikinci sırada tamamlayarak yarı finale yükselmiş; averajla lider Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerisinde kalmıştı.



