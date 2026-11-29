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Barcelona'nın bugün, pazar günü La Liga'da deplasmanda Deportivo La Coruña ile karşılaştığı maç büyük hakem tartışmalarına sahne oldu.

Barcelona, La Liga'nın 14. haftasında bu akşam Riazor Stadı'nda Deportivo La Coruña'ya konuk oldu.

Gollerin, kaçan fırsatların ve hakem tartışmalarının eksik olmadığı maç büyük heyecana sahne oldu.

Lamine Yamal 2. dakikada Barcelona'yı öne geçirdi, ancak Pierre-Emerick Aubameyang 9. dakikada skoru eşitledi.

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Barcelonalı oyuncular, Gabonlu futbolcunun Cubarsí'ye faul yaptığını öne sürerek gole itiraz etti.

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Cadena SER radyosu ve "AS" gazetesinin hakem uzmanı Iturralde González ise "Hiçbir şey yok, gol geçerli" dedi.

İlk yarının bitimine sayılı saniyeler kala Barcelona, Aubameyang'ın elle oynadığı gerekçesiyle bir kez daha penaltı talep etti; ancak penaltı verilmedi, VAR da devreye girmedi.

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Iturralde, bu pozisyonda Barcelona lehine penaltı verilmesi gerektiği görüşünde.

Hakem uzmanı, "Elin topa doğru bir hareketi var, bu yüzden Barcelona penaltıyı hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

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İkinci yarının ilerleyen bölümlerinde Barcelonalı oyuncular iki kez daha penaltı istedi.

İlk talep Gordon'un yerde kalması, ikincisi ise ceza sahası içinde Lamine Yamal'a basıldığı iddiası nedeniyleydi. Hakem bu pozisyonlarda penaltı görmedi; Iturralde de Barça'nın iki pozisyonda da penaltıyı hak etmediğini belirterek "Hiçbir şey yok" dedi.