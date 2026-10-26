Real Madridli oyuncular, dün pazar günü oynanan Barcelona maçının ikinci yarısında penaltı beklediler ancak hakem Juan Martínez Munuera bu talebi reddetti.

Real Madrid, İspanya Ligi ilk devre El Clasico'sunda ezeli rakibi Barcelona'yı Spotify Camp Nou Stadı'nda 2-1 mağlup etti.

69. dakikada Real Madridli oyuncular, Alejandro Baldé'nin ceza sahası içinde Kylian Mbappé ile mücadelesi sırasında topa eliyle dokunduğu gerekçesiyle penaltı beklediler.

"As" gazetesine ve "Cadena Ser" radyosuna konuşan hakem yorumcusu Iturralde González şunları söyledi: "Anormal bir şey yok, bu sadece bir futbol oyunu. İkisi de topa mücadele ediyordu ve top, Baldé'nin vücudunun alt kısmında bulunan eline çarptı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kolu, topa mücadele etmek için doğal bir konumdaydı. Topun eline dokunduğu doğru ancak bu el teması cezayı hak etmiyor."