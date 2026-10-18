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Real Madrid v Sevilla FC - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Hakem uzmanı yanıtlıyor: Güler, Sevilla karşısında kırmızı kartı hak etti mi?

Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
La Liga
A. Guler
İspanya
Türkiye

Büyük hakem tartışması

Bir hakem yorumcusu, Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in bu akşam İspanya Ligi'nde Sevilla karşısında yaşanan olayla ilgili görüşünü açıkladı.

Maçta büyük tartışma yaratan bir olay yaşandı; Sevilla oyuncuları, takım arkadaşları Peque Fernandez'e dirsek attığı gerekçesiyle Arda Güler'in kırmızı kartla oyundan atılmasını istedi.

Olayın detayları, Real Madrid'in kontra ataklarından birinde Peque Fernandez'in Güler'i formasından çekmesine dayanıyor. Türk oyuncu, rakibini yere düşüren bir dirsek darbesiyle karşılık verdi ve bu durum, kırmızı kart çıkma olasılığının incelenmesi için video yardımcı hakem teknolojisi "VAR" ile pozisyonun gözden geçirilmesine yol açtı.

Yaklaşık 3 dakika süren incelemenin ardından hakem, Güler'e kırmızı kart göstermedi; oyun, kendisine sarı kartla ihtar verilmeden yeniden başladı.

Hakem yorumcusu Iturralde Gonzalez, "AS" gazetesine ve "Cadena SER" radyosuna şu değerlendirmeyi yaptı: "Görünüşe göre bir şey var, ama bunu netleştirecek açık bir tekrar görüntüsü yoktu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kolunu uzattığını görüyorum, ama görüntüler çok kötü olduğu için yüzüne çarptığını göremiyorsunuz. Bu çok üzücü: Eğer dünyanın en iyi ligiyse, tekrar görüntülerinin kalitesi bu seviyede olmamalı."

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