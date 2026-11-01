Real Madrid, Pazar akşamı La Liga'nın 11. haftasında oynanan Racing maçının 10. dakikasında penaltı kazandı.

AS gazetesi, Kylian Mbappe'nin ceza sahası içinde hareketlenerek, yere düşmeden önce Prati'nin koluyla göğüs kası hizasında hafif bir temasa maruz kaldığını aktardı.

Hakem Munuera Montero, Racing Santander taraftarlarının şaşkın bakışları arasında penaltı kararı verdi. Temas gerçekten mevcuttu, ancak son derece sınırlıydı ve bir faul kararı vermeye yeterli olmadığı açıktı.

Eski hakem, AS gazetesi ve Cadena Ser radyosunun hakem analisti Iturralde Gonzalez, "Penaltı değil" dedi.

Tartışmanın nedeni ise, oyuncular arasında bir temas bulunması nedeniyle VAR teknolojisinin müdahaleden kaçınmasıydı. Bu durum, yalnızca bir saat önce Getafe maçında yaşananlarla çelişiyordu; orada temas, gerçekten var olmasına rağmen bir faul kararı vermeye yeterli olmadığı konusunda neredeyse fikir birliği oluşacak kadar son derece hafif olduğu halde teknoloji benzer bir durumda müdahale etmişti.

Iturralde, "VAR teknolojisi Getafe'deki faule müdahale ettiyse, burada da müdahale etmesi gerekir. Hakem kararlarının tutarlılığı açısından, o durumda oyunculardan birinin yüzüne el konulması nedeniyle müdahale edildiyse, bu durumda da müdahale edilmelidir" dedi.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir temasın bulunduğu ve şiddetinin değerlendirildiği bir durumda müdahale edildiyse, bu temasın şiddetini değerlendirmek için neden müdahale edilmesin? İnsanlar artık VAR teknolojisinin işleyiş mekanizmasını anlamıyor."

Bundan birkaç dakika önce, Mantilla'nın Fildişili oyuncunun ayak ucuna basmasının ardından Diomande lehine muhtemel bir penaltının söz konusu olduğu başka bir durum ortaya çıkmış, ancak hakem Munuera Montero herhangi bir faul kararı vermemişti.

Iturralde, hakemin bu durumda doğru kararı verdiğini düşünerek şunları söyledi: «Bu tesadüfi bir pozisyon, bir şey yok, penaltı değil".