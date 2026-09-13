Hakem uzmanı Kooora'ya açıkladı: Real Madrid, Vallecano karşısında penaltıyı hak etti mi?

Hakem uzmanı Bruno Paixao, Real Madrid'in İspanya Ligi'ndeki karşılaşmasında Rayo Vallecano karşısında kazandığı penaltıyla ilgili görüşünü açıkladı.

Real Madrid, dün akşam "Santiago Bernabeu" stadında La Liga'nın beşinci haftası kapsamında oynanan maçta 4-1'lik büyük bir galibiyet elde ederek galibiyet yoluna geri döndü.

13. dakikada Real Madrid'in sol beki Alvaro Carreras sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına girdi, ardından konuk takımın savunma oyuncusu Florian Lejeune araya girdi.

İspanyol hakem Victor Verdura, kraliyet takımı lehine penaltı kararı verdi ve Kylian Mbappe bu penaltıdan öne geçiren golü kaydetti.

Rayo Vallecano oyuncuları hakemin kararına itiraz etti ve savunma oyuncusunun Carreras'ın ayağına penaltıyı gerektirecek şekilde basmadığını öne sürerek video yardımcı hakem odasındaki meslektaşına başvurmasını talep etti.

Ancak eski Portekizli hakem Bruno Paixao, Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda "hakemin kararı doğrudur" dedi.

Paixao şöyle açıkladı: "Carreras topa önce dokundu, savunma oyuncusu ise ona karşı açık bir faul yaptı. Bu nedenle hakemin kararı doğruydu."

İspanya Hakem Kurulu'nun, bu tartışmalı pozisyonla ilgili görüşünü La Liga'nın beşinci hafta maçlarının sona ermesinin ardından haftalık programı "Değerlendirme Zamanı" aracılığıyla açıklaması bekleniyor.

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Bruno Paixao kimdir?

IMAGO

1974 doğumlu Bruno Paixao, en önemli eski Portekizli hakemlerden biri olarak kabul edilir. Kariyeri boyunca Portekiz Ligi'nin de aralarında bulunduğu birçok önemli müsabakada, ayrıca çeşitli Avrupa müsabakalarında maç yönetti.

Paixao'nun hakemlik kariyeri 1990 yılında başladı ve 2018'e kadar sürdü. Portekiz Süper Ligi'ndeki ilk maçını 1997 yılında yönetti, ardından ise adını yerel ve kıtasal arenada duyurdu.

Portekizli hakem, 2004 ile 2012 yılları arasında uluslararası kokartı elde etti; ayrıca 2012-2013 sezonunda Avrupa Futbol Federasyonu'nun birinci kategori hakemleri arasında sınıflandırıldı ve kariyeri boyunca çeşitli yerel ve uluslararası müsabakalarda maç yönetti.

Paixao, sahaların dışında endüstriyel üretim alanında mühendis olarak çalıştı ve profesyonel kariyerini uzun hakemlik hayatıyla birleştirdi.

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