Hakem uzmanı Bruno Paixao, Real Madrid'in İspanya Ligi'nde Rayo Vallecano ile oynadığı maçta kazandığı penaltı hakkındaki görüşünü açıkladı.

Real Madrid, dün akşam "Santiago Bernabeu" stadında La Liga'nın beşinci haftası kapsamında oynanan maçta aldığı 4-1'lik büyük galibiyetle galibiyet yoluna geri döndü.

13. dakikada Real Madrid'in bek oyuncusu Alvaro Carreras sol kanattan hareketlenerek ceza sahasına girdi; ardından konuk takımın savunmacısı Florian Lejeune araya girdi.

İspanyol hakem Victor Verdura beyaz takım lehine penaltı kararı verdi ve Kylian Mbappe bu penaltıdan takımını öne geçiren golü kaydetti.

Rayo Vallecano oyuncuları hakemin kararına itiraz etti ve savunmacının Carreras'ın ayağına penaltı gerektirecek şekilde basmadığını öne sürerek video yardımcı hakem odasındaki meslektaşına danışmaya gitmesini talep etti.

Ancak eski Portekizli hakem Bruno Paixao, Kooora'ya yaptığı özel açıklamalarda "hakemin kararı doğrudur" dedi.

Paixao şunları söyledi: "Carreras topa önce dokundu, savunmacı ise ona karşı açık bir faul yaptı. Bu nedenle hakemin kararı doğruydu."

İspanya Hakem Komitesi'nin bu tartışmalı pozisyona ilişkin görüşünü, La Liga'nın beşinci hafta maçlarının bitiminin ardından haftalık programı "Tekrar Zamanı" aracılığıyla açıklaması bekleniyor.

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Bruno Paixao kimdir?

IMAGO

1974 doğumlu Bruno Paixao, en tanınmış eski Portekizli hakemlerden biridir. Kariyeri boyunca aralarında Portekiz Ligi'nin de bulunduğu birçok önemli müsabakada ve çeşitli Avrupa turnuvalarında maç yönetti.

Paixao'nun hakemlik kariyeri 1990 yılında başladı ve 2018'e kadar sürdü. Portekiz Süper Ligi'ndeki ilk maçını 1997 yılında yönetti; ardından adını yerel ve kıtasal arenada kabul ettirdi.

Portekizli hakem, 2004 ile 2012 yılları arasında uluslararası kokartı taşıdı; ayrıca 2012-2013 sezonunda Avrupa Futbol Federasyonu'nun birinci kategori hakemleri arasında yer aldı ve kariyeri boyunca çeşitli yerel ve uluslararası müsabakalarda maç yönetti.

Paixao, sahalar dışında endüstriyel üretim alanında mühendis olarak çalıştı ve profesyonel kariyerini uzun süren hakemlik görevi ile bir arada yürüttü.

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