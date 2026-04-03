Hakem uzmanı kararını veriyor... Al-Ittihad, Al-Hazm karşısında penaltı hak etti mi?

Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Ittihad-Al-Hazm maçı, ikinci yarıda Cezayirli oyuncu Hossam Aouar'ın ceza sahası içinde düşmesi üzerine, taraftarlar ve takipçiler arasında geniş çaplı bir tartışma yaratan en tartışmalı anlardan birine sahne oldu. Bu durum, bir hakemlik uzmanını bu pozisyonun doğruluğu ve hakemin kararını analiz etmeye itti.

Aouar, 67. dakikada El Hazm'ın ceza sahası içinde düştü ve hakem doğrudan faul kararı verdi, ancak daha sonra video teknolojisine başvurarak kararı iptal etti.

Bu konuyla ilgili olarak hakemlik uzmanı Muhammed Kamal "Risha", Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi aracılığıyla şunları söyledi: "Al-Najma oyuncusu Mokwana, faul yapmadan Aouar ile top için mücadele etmeye çalıştı."

Ayrıca okuyun... Taraftarların tezahüratları arasında... Hakem uzmanı, Diaby'nin kırmızı kartının doğruluğu konusundaki tartışmayı sonlandırdı

Ve ekledi: "Hakemin penaltı kararından vazgeçmesi doğru bir karardı ve video teknik odasının müdahalesi yerindeydi."

Takım, Roshen Ligi sıralamasında 45 puana ulaşarak altıncı sıraya yükseldi ve beşinci sıradaki Al-Taawoun ile puan eşitliği sağladı.







