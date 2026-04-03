Goal.com
Canlı
Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro League
GOAL

Çeviri:

Hakem uzmanı kararını veriyor... Al-Ittihad, Al-Hazm karşısında penaltı hak etti mi?

Premier Lig
Suudi Arabistan

İkinci yarıda yaşanan heyecan verici bir pozisyon etrafında büyük tartışma

Cuma akşamı Roshen Profesyonel Ligi'nin 27. haftası kapsamında oynanan Al-Ittihad-Al-Hazm maçı, ikinci yarıda Cezayirli oyuncu Hossam Aouar'ın ceza sahası içinde düşmesi üzerine, taraftarlar ve takipçiler arasında geniş çaplı bir tartışma yaratan en tartışmalı anlardan birine sahne oldu. Bu durum, bir hakemlik uzmanını bu pozisyonun doğruluğu ve hakemin kararını analiz etmeye itti.

Aouar, 67. dakikada El Hazm'ın ceza sahası içinde düştü ve hakem doğrudan faul kararı verdi, ancak daha sonra video teknolojisine başvurarak kararı iptal etti.

Bu konuyla ilgili olarak hakemlik uzmanı Muhammed Kamal "Risha", Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiah" gazetesi aracılığıyla şunları söyledi: "Al-Najma oyuncusu Mokwana, faul yapmadan Aouar ile top için mücadele etmeye çalıştı."

Hakem uzmanı, Diaby'nin kırmızı kartının doğruluğu konusundaki tartışmayı sonlandırdı

Ve ekledi: "Hakemin penaltı kararından vazgeçmesi doğru bir karardı ve video teknik odasının müdahalesi yerindeydi."

Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Neom SC crest
Neom SC
NEO
Premier Lig
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Takım, Roshen Ligi sıralamasında 45 puana ulaşarak altıncı sıraya yükseldi ve beşinci sıradaki Al-Taawoun ile puan eşitliği sağladı.



Reklam