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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Hakem uzmanı kararını verdi: Pereira, Al-Khulood karşısında kırmızı kartı hak etti mi?

Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Premier Lig
D. Pereira
Suudi Arabistan
Portekiz

Çarpıcı bir an

Cumartesi akşamı Roshn Suudi Profesyonel Ligi'nin ilk haftası kapsamında oynanan Ittihad-Al Khaleej karşılaşmasında, hakemin ikinci yarıdaki gelişmeler sırasında "Amid" oyuncusu Pereira'ya kırmızı kart göstermesinin ardından tartışmalı bir hakem kararı yaşandı.

Ittihad, Roshn Ligi'ndeki serüvenine başladığı maçta Al Khaleej ile 1-1 berabere kaldı. İki takım arasında büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmada "Amid", Pereira'nın atılmasının ardından maçı on kişi tamamlamak zorunda kaldı.

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Pereira'nın kırmızı kart görmesi, maçın 57. dakikasında gerçekleşti. Video yardımcı hakemin durumu incelemek üzere devreye girmesinin ardından hakem, Ittihad oyuncusuna kırmızı kart gösterme kararını teyit etti.

Bu pozisyon, özellikle kararın önemi ve maçın gidişatına doğrudan etkisi nedeniyle takipçiler arasında tartışma yarattı; zira Ittihad, karşılaşmanın yarım saatten fazlasını eksik kadroyla tamamlamak zorunda kaldı.

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Al Najma
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Al Ittihad
ITT
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Al Kholood
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Hakem uzmanı Saad El Kathiri ise Ittihad oyuncusunun atılma kararının doğruluğuna ilişkin tartışmaya nokta koyarak, video teknolojisinin devreye girmesinin yerinde olduğunu ve kırmızı kartın en ağır cezayı gerektiren bir ihlal sonucunda geldiğini vurguladı.

El Kathiri, Pereira'nın Al Khaleej oyuncusuna karşı aşırı güç kullanarak bir ihlal yaptığını açıkladı ve bu müdahalenin "şiddetli oyun" maddesi kapsamına girdiğini, dolayısıyla atılma kararının hakem açısından doğru olduğunu belirtti.

Hakem kararı, Ittihad'ın 10 kişiyle oynamak zorunda kalmasının ardından maç boyunca takıma yeni bir kriz daha ekledi. Ittihad sonunda 1-1'lik beraberlikle yetindi ve Roshn Ligi'ndeki serüveninin başında iki puan kaybetti.

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